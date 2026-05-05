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推動高資產家族信託業務 「連續受益人信託」百年免多次課稅有譜

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會5日指出，日前行政院已協同財政部法務部、金管會跨部會協商，針對家族財富傳承的稅務爭議，確立「連續受益人信託」課稅原則，其存續期間長達100年間，無論傳承幾代，皆可僅課稅一次，超過百年的課稅原則則將由財政部進一步針對課稅原則函釋即生效，全台共有55家持有信託業務執照之金融機構可開辦。

金管會推動家族信託業務再下一城，國外家族信託常見連續受益人信託機制，即能讓家族資產得以世代傳承的信託制度，但過去國內缺乏相關配套而沒有連續受益人信託，因此家族資產傳承時，每次資產移轉都需課徵贈與稅和遺產稅，若由祖輩傳承給兒女、再傳承到孫輩，期間移轉兩次，就需課稅兩次。

銀行局副局長王允中指出，此次在跨部會協商後，確認基於信託契約約定的存續期間（不超過100年）內，若符合「委託人和受益人對信託財產與受益權不具備決定權與實質影響力」等條件，僅需在信託成立時課一次稅，至於超過100年是否需再次課稅，則依據財政部的函釋為主。雖然一般民眾亦可運用，但考量信託規劃門檻較高，主要將會是企業主或高資產家庭受惠。

根據法務部2023年函釋，確認在現行信託法律體系，約定明確信託存續期間，且受益人可得確定的前提下，可就受益權做安排，且可以後代子孫為後順位受益人，也可設定受益人取得及喪失資格等條件。王允中表示，所謂的「受益人可得確定」是可以設定條件，但具體人選不一定要確定，例如設定直系血親卑親屬，在委託人同時有三個小孩的情況下，受益人就有三位。

王允中釋例指出，委託人A為家族財富傳承之目的，以自己為委託人，交付家族企業股權成立信託，指定受益人為其子女B1、B2、B3，並約定信託期間受益人死亡時，喪失受益權，由後代取得受益權成為受益人，若B1死亡，則由B1之子女C1取得受益權，依此類推處理。除了可約定受益人死亡，亦可約定其他條件，如委託人年滿65歲，或出國定居等。

金管會說明，截至目前，信託公會統計全台具有信託執照的銀行、證券公司、外銀分行及信用合作社共有55家，「連續受益人信託」為家族信託業務中的一種，原則上已取得信託業務執照之業者可於財政部函釋後直接開辦，若信託架構設計較特殊，仍需與金管會討論可行性，多數業者樂見該政策生效，預期將能使家族信託逐步接軌國際，打造具台灣特色的亞資中心。

財政部 金管會 法務部

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