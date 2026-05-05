金管會籲民眾善用保險商品平台 先補足基本保障

金管會今天表示，部分民眾規劃保險時偏重儲蓄性較高的保險商品，建議民眾檢視自身保障缺口，優先投保保障型保險商品，可善用「保障型保險商品平台」，了解小額終老保險、定期壽險、重大疾病健康保險及微型保險等4類商品，並依需求投保。

根據金管會統計，自2021年9月23日統計到今年3月底，保障型保險商品平台的有效契約件數達1萬571件，保費收入為新台幣1億3860萬元。

金管會保險局副局長陳清源在例行記者會上表示，在眾多保險商品類型中，保障型保險商品具備低保費、高保障額度的特性，能有效分散突發風險帶來的經濟衝擊，是建立個人風險防護網的基礎。

陳清源表示，部分民眾規劃保險時偏重儲蓄性較高的保險商品，面對突發事故或重大疾病時，可能對家庭財務造成重大衝擊，金管會呼籲民眾應優先檢視自身保障缺口，優先投保保障型保險商品，先打好基本保障的地基。

金管會近年已推動台灣集中保管結算所股份有限公司「退休準備平台」所建置的「保障型保險商品平台」，目前平台上已提供小額終老保險、定期壽險、重大疾病健康保險及微型保險4類商品供民眾選擇，民眾可以透過平台了解4類商品的保障內容，並進一步依自身需求購足基本保險保障。

至於4類保障型保險商品，陳清源表示，第一類為小額終老保險，提供終身壽險基本保障、保費較一般終身壽險便宜，每人保額最高可達新台幣90萬元；另可再搭配一年期傷害險附約，讓保障更周全。

第二為定期壽險，提供身故或完全失能保障，給付1倍保險金額；第三，重大疾病健康保險，提供罹患7項重大疾病的保障，一次給付1倍保險金額，減輕醫療負擔或補貼養病期間的工作收入。

第四，微型保險。目前提供微型定期壽險、微型傷害保險及微型傷害醫療保險等險種，保額跟保費較低，保障內容簡單易懂，但只有符合「保險業辦理微型保險業務應注意事項」所定經濟弱勢或特定身分的民眾，如中低收入戶、身心障礙人士等身分，才可投保微型保險。