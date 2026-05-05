快訊

北市宣布大都更時代新規 工地要有「防鼠報告」才能開工

台指期夜盤近90度直衝再創高 各專家這麼說

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會籲民眾善用保險商品平台 先補足基本保障

中央社／ 台北5日電

金管會今天表示，部分民眾規劃保險時偏重儲蓄性較高的保險商品，建議民眾檢視自身保障缺口，優先投保保障型保險商品，可善用「保障型保險商品平台」，了解小額終老保險、定期壽險、重大疾病健康保險及微型保險等4類商品，並依需求投保。

根據金管會統計，自2021年9月23日統計到今年3月底，保障型保險商品平台的有效契約件數達1萬571件，保費收入為新台幣1億3860萬元。

金管會保險局副局長陳清源在例行記者會上表示，在眾多保險商品類型中，保障型保險商品具備低保費、高保障額度的特性，能有效分散突發風險帶來的經濟衝擊，是建立個人風險防護網的基礎。

陳清源表示，部分民眾規劃保險時偏重儲蓄性較高的保險商品，面對突發事故或重大疾病時，可能對家庭財務造成重大衝擊，金管會呼籲民眾應優先檢視自身保障缺口，優先投保保障型保險商品，先打好基本保障的地基。

金管會近年已推動台灣集中保管結算所股份有限公司「退休準備平台」所建置的「保障型保險商品平台」，目前平台上已提供小額終老保險、定期壽險、重大疾病健康保險及微型保險4類商品供民眾選擇，民眾可以透過平台了解4類商品的保障內容，並進一步依自身需求購足基本保險保障。

至於4類保障型保險商品，陳清源表示，第一類為小額終老保險，提供終身壽險基本保障、保費較一般終身壽險便宜，每人保額最高可達新台幣90萬元；另可再搭配一年期傷害險附約，讓保障更周全。

第二為定期壽險，提供身故或完全失能保障，給付1倍保險金額；第三，重大疾病健康保險，提供罹患7項重大疾病的保障，一次給付1倍保險金額，減輕醫療負擔或補貼養病期間的工作收入。

第四，微型保險。目前提供微型定期壽險、微型傷害保險及微型傷害醫療保險等險種，保額跟保費較低，保障內容簡單易懂，但只有符合「保險業辦理微型保險業務應注意事項」所定經濟弱勢或特定身分的民眾，如中低收入戶、身心障礙人士等身分，才可投保微型保險。

金管會

延伸閱讀

《「我是有錢人」迷思795》「出事有理賠、沒事有錢拿」保單將絕跡 看2大因應之道

助女性完善保障和傳承 友邦人壽「萬寶富利」創新功能 自主選擇轉換

新光人壽攜手警政署 共築金融友善防護網

產險第一季網路投保金額15.9億元 估今年雙位數成長

相關新聞

金飯碗起薪最高44K 臺灣銀行招募245名新進行員

為持續強化金融服務能量與培育專業人才，臺灣銀行正式啟動115年新進人員招考。臺灣銀行表示，作為國內領先的國營銀行，臺銀是許多求職者心目中的夢幻職涯起點。加入臺銀不僅代表擁有一份穩定的國營事業職務，更代

壽險業「高收入、高給付」時代來臨！今年首季保費淨流入957.5億元

受到中東戰事影響，全球股市短期劇烈震盪，也影響投資人資產配置。保發中心統計，壽險業今年3月總保費收入2,874.8億元、保險給付金額2,713億元，單月保費淨流入達161.8億元，連續十個月呈現保費淨

外溢保單賣到翻倍 第1季新契約保費收入逾243億元創新高

金管會5日公布今年第1季外溢保單和實物給付保單的銷售情形，據統計，截至目前有15家壽險公司經核准及備查共316張外溢保單，第1季新契約銷售件數36萬3,831件，年增44%，新契約保費收入達新台幣24

台股站穩4萬點 南山人壽董事長尹崇堯：審慎樂觀

台股5日上漲0.16%，持續站穩4萬點之上，壽險業相對持有較高資產可用於投資，外界關注壽險公司對於股市變化的觀點。南山人壽董事長尹崇堯於「2026 NS RUN 南山人壽半程馬拉松」報名啟動記者會受訪

美元保單宣告利率衝至4.42%

壽險業宣告利率大戰將再度開打，台灣人壽新推出一張美元利變商品，宣告利率達4.42%，為市場上最高水準，也一舉拉高美元宣告利率的「天花板」。

首戶換屋18月緩衝 不落日

中央銀行在既有選擇性信用管制架構下，針對換屋族貸款協處機制進一步釐清執行細節。央行業務局局長謝鳳瑛昨（4）日表示，「第一戶」換屋族房貸協處措施已於2025年9月起，將原本換屋給予12個月的協處期（即緩

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。