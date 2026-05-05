外溢保單賣到翻倍 第1季新契約保費收入逾243億元創新高

金管會5日公布今年第1季外溢保單和實物給付保單的銷售情形，據統計，截至目前有15家壽險公司經核准及備查共316張外溢保單，第1季新契約銷售件數36萬3,831件，年增44%，新契約保費收入達新台幣243億1,510萬元，較去年同期翻倍成長，年增達119%，創歷年同期新高，保險局副局長陳清源指出，主因是國泰人壽外溢保單新契約成長強勁，拉抬市場動能。

金管會統計，今年第1季壽險公司外溢保單新契約保費收入較去年同期增加132億2,407萬元，漲幅高達119%。陳清源表示，增加較多的是國泰人壽的外溢保單新契約保費，拉高整體外溢保單新契約保費收入。

今年第1季外溢保單銷售前三名的公司，新契約件數和新契約保費收入分別為國泰人壽18.99萬件、216.79億元；南山人壽11.5萬件、12.02億元；富邦人壽3.3萬件、6.62億元。

反觀實物給付型保單市況慘澹，金管會統計，今年第1季已核准及備查7家壽險公司，共銷售52張實物給付保單，新契約件數為11萬4,963件，年減7%，新契約保費收入約新台幣1億2,784萬元，年減56%。陳清源表示，經了解後，實物給付型保單銷售減少主因是去年同期銷售最好的國泰人壽防癌定期健康保險和長照終身險，均於去年停售，國壽因另推出相同性質的新商品，而停售舊商品。

實物給付型保單今年第1季銷售前三名的公司，新契約件數及新契約保費收入分別為國壽6萬件、1.09億元；富邦人壽4.3萬件、0.14億元；南山人壽1.1萬件、0.04億元。

金管會將持續鼓勵保險業者研發具外溢效果之健康管理保險商品及實物給付型保險商品，以提升國人對於健康管理的重視，並滿足保戶對保險保障之多樣需求。