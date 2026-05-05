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外溢保單買氣增 首季保費年成長1.2倍達243億

中央社／ 台北5日電

金管會統計顯示，今年首季外溢保單新契約銷售件數為36萬3831件，年增44%，初年度保費收入約新台幣243億1510萬元，較去年同期增加119%。金管會說明，主要因國泰人壽銷售較高保費的商品所帶動，每件新契約保費超過100萬元，帶動外溢保單保費成長。

金管會今天公布今年第1季壽險業外溢型及實物給付型保單的銷售概況。外溢保單是把保障轉換到健康促進的保險模式，像是保戶透過運動、健康飲食、定期健康檢查等行為，達成保險公司設定的健康目標，就可獲得額外回饋，像是保費折扣、現金或點數回饋等。

如果依回饋機制區分，外溢保單大致可分成以運動習慣折減保費或增加保額的健走型保單、以體況數值折減保費或增加保額的健檢型保單、提供其他非現金方式給付促進健康的保單以及其他等4大類型。

金管會保險局副局長陳清源指出，外溢保單目前已核准及備查15家壽險公司共316張保險商品，今年第1季新契約銷售件數為36萬3831件，較去年同期增加44%，初年度保費收入約243億1510萬元，年增加119%。

金管會資料顯示，今年首季初年度外溢保單保費收入前3名，依序為國泰人壽、南山人壽與富邦人壽，其中新契約保費收入依序為216億元、12億元、6.6億元等，年增率分別為141%、1%與15%。

另一方面，實物給付型保單則呈現衰退。金管會已核准與備查7家壽險、合計52張保險商品，實物給付保單打破理賠只給現金的方式，改為提供實際服務或物品當作理賠內容。

陳清源表示，今年第1季實物給付型保單新契約銷售件數11萬4963件，年減7%，初年度保費收入約1億2784萬元，較去年同期減少56%。

至於今年首季新契約保費收入前3名，分別為國泰人壽、富邦人壽與南山人壽，新契約保費收入依序為1.09億元、1426萬元與424萬元等，分別為年減59%、年增48%與年減67%。

外界關注外溢保單與實物給付型保單成長性呈現兩樣情，陳清源說明，外溢保單新契約保費年增率較高，主要是因國泰人壽銷售保單保費較高，新契約保費收入每件超過100萬元，帶動成長；至於實物給付型保單，也與市場龍頭國泰人壽的產品策略有關，國壽去年為推出新商品而停售了部分熱銷的防癌與長照險，導致今年首季的保費基期較高，因此呈現負成長。

國泰人壽 保單 南山人壽

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