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百年信託有譜！最長100年傳承 後代接手擬免遺贈稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

行政院已就「百年信託」制度方向達成共識。勤業眾信表示，未來只要符合條件，家族可透過「連續受益人信託」把資產一路安排給後代，最長可延續100年，而且後代依契約承接受益權時，不會被課徵贈與稅遺產稅，等於為家族財富跨世代傳承打開制度大門。

勤業眾信解釋，這項制度的核心，在於把資產的分配事先寫進信託契約，所謂「連續受益人信託」，是指在契約中先約定好信託期間與受益人順序，例如第一代、第二代到子孫後代，並設定各自取得或喪失受益權的條件。

此次由行政院協調財政部法務部與金管會，已形成三大共識。首先，信託存續期間可以明確約定，只要不超過100年，就不會因期間過長而無效。其次，後順位受益人取得受益權，是因契約條件成就，並非上一代的贈與或繼承，因此不課贈與稅或遺產稅。第三，也是關鍵條件，在信託期間內，委託人及受益人都不能對信託財產具有實質控制力，才能避免被認定為變相移轉而課稅。

過去，最大的爭議在於「後代接手是否算課稅移轉」，不確定性高，導致不少家族不敢在台灣設計長期信託。這次跨部會共識，等於補上制度缺口，讓台灣信託架構逐步與國際接軌，也有助於達成「留財、引資」的政策目標，吸引家族資金留在境內運作。

不過，制度開放不代表完全沒有風險。勤業眾信指出，信託是否能適用不課稅原則，關鍵仍在於契約設計是否符合規定。如果安排不當，仍可能被稅捐機關認定為贈與或遺產移轉而補稅。因此在規劃初期，就應找熟悉信託與稅制的專業顧問評估整體架構，確認各項要件都符合，才能真正達到節稅與傳承的效果。

另外，後續還有一個重點要觀察，就是財政部將發布正式函釋，進一步釐清課稅原則，屆時也會成為稅局與市場遵循的重要依據，影響制度操作細節。

贈與稅 遺產稅 法務部 財政部

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