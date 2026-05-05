彰化銀行攜手萊爾富 台灣Pay滿額消費回饋

彰化銀行（2801）與萊爾富便利商店深化合作，共同推出「萊爾富台灣Pay消費好康利馬萊」活動，活動期間自5月1日起至6月30日止，在萊爾富實體門市消費，並以「台灣Pay」付款條碼進行支付，單筆結帳金額滿新台幣150元（含）以上，即享現折20元優惠，單筆不累折，活動回饋總金額上限110萬元整。

彰銀指出，萊爾富為台灣唯一本土自創品牌便利商店品牌，在美日系統便利商店林立的市場中，憑藉差異化策略持續擴展門市，近年來全面推動硬體翻新與軟體升級，以「商品差異化」與「數位生活化」為轉型主軸，深耕「Hi-Life VIP」會員生態圈，透過鮮食體驗、門市形象翻新及多元收費服務整合，萊爾富不僅強化品牌競爭力，更從傳統零售通路轉型為民眾生活中不可或缺的數位金融服務據點。

彰化銀行在行動支付領域同步加速布局，除持續推廣TWQR「台灣Pay」無紙化、零接觸支付外，近期完成與國際支付組織的對接，啟用TWQR跨國Inbound（入境）掃碼服務。

透過此項創新機制，彰化銀行合作之TWQR收單商家，除可接受台灣Pay及電支機構用戶付款，現已可接受日本旅客直接以慣用的國際錢包消費購物。後續將陸續規劃開放新加坡等鄰近國家數位金融服務合作，持續拓展跨境支付版圖。