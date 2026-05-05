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台股再創高 新台幣震盪升0.5分收31.605元

中央社／ 台北5日電

中東局勢再度升溫，全球金融市場觀望氣氛轉濃，台灣股匯同步震盪，台股終場以40769.29點作收，再創收盤新高；新台幣盤中升貶互見，上下震盪1.1角，收盤收31.605元，升0.5分，台北及元太外匯市場總成交金額23.375億美元。

中東局勢緊張，美軍高階將領表示，美軍摧毀多艘伊朗船隻，並攔截多枚朝軍艦與商船發射的飛彈；伊朗則在美軍驅逐艦附近發射巡弋飛彈示威。在地緣政治風險升溫下，美國股市4大指數全面收跌，美元指數走高。

台股今天上下震盪362.27點，盤中最高達到40885.05點，創下歷史新高，最低滑落至40522.78點，終場收在40769.29點，再寫收盤新高。三大法人賣超台股27.37億元，其中，外資買超39.39億元，呈現連2買。

新台幣兌美元今天以31.63元開盤，反映美元指數走升，一度貶至31.67元，隨著外資匯入，匯價由黑翻紅，最高升抵31.56元，午後數度轉貶，終場小升0.5分，匯價連2紅。

外匯交易員指出，外資今天仍買超台股，但較昨天明顯縮減；匯市方面，外資有進有出，上午以匯入為主，午後轉為匯出，而出口商在新台幣31.5元價位拋匯意願偏低，支撐力道有限。

外匯交易員表示，近期匯市仍以外資動向為主導，盤中高低價差逾1角，預估新台幣短線將在31.45元至31.75元區間盤整；若後續外資逢高獲利了結、匯出力道加大，新台幣可能重回緩貶格局。

根據央行統計，美元指數升值0.17%，日圓貶值0.22%、新加坡幣貶0.2%，新台幣小升0.02%，人民幣及韓元則休市。

中東 美元指數 伊朗

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