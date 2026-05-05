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金飯碗起薪最高44K 臺灣銀行招募245名新進行員

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
圖為臺灣銀行總行。聯合報系資料照
圖為臺灣銀行總行。聯合報系資料照

為持續強化金融服務能量與培育專業人才，臺灣銀行正式啟動115年新進人員招考。臺灣銀行表示，作為國內領先的國營銀行，臺銀是許多求職者心目中的夢幻職涯起點。加入臺銀不僅代表擁有一份穩定的國營事業職務，更代表進入一個能與國際接軌的專業金融平台。本次招考「一般金融人員」與「儲備理財專員」，起薪最高約44,500元（獎金另計），並提供應屆畢業生先行報考的機會。

臺銀特別說明，在該行工作具備以下三大核心優勢：完善的漸進式培訓與輔導：以「儲備理財專員」為例，臺銀提供系統化的漸進式培訓計畫，協助同仁深入瞭解金融服務、投資及財務規劃。對於新進的「一般金融人員」，銀行亦規劃有清晰的試用期考評與證照輔導機制，確保同仁在入職初期即能建立紮實的金融實務根基。

二、透明的升遷與多元職涯發展：身為國營機構，臺灣銀行擁有公正透明的升遷管道與核薪標準。同仁在累積基層經驗後，可配合銀行業務需要及內部甄選，參與跨部門輪調或深耕專業領域。

三、優渥且保障的福利待遇：除了具競爭力的月薪（正式派用後約40,900元至44,500元起），同仁更享有國營事業專屬的獎金福利、績效考核與穩定的工作環境，為長期規劃人生與家庭提供最強大的後盾。

臺銀說明，報名期間從4月24日至5月13日（網路報名）。錄取名額：正取167名、備取78名，合計245名。薪資待遇：一般金融人員：正式派用月薪約40,900元。儲備理財專員：正式派用月薪約44,500元。第一試（筆試）時間：5月30日。第二試（口試）時間：7月11日。歡迎具備金融熱忱、追求職涯穩定發展的優秀人才踴躍報名。詳細報名資訊及甄試簡章，至財團法人台灣金融研訓院網站(就業招考/甄試專區)「臺灣銀行115年新進人員甄試專區」查詢。

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