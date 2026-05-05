兆豐金第六度榮獲公司治理評鑑前5％佳績

台灣證券交易所於公布第12屆（2025年度）「公司治理評鑑」結果，在1,009家上市公司與801家上櫃公司中，兆豐金控（2886）第六度入列「公司治理評鑑」前5%名單，總分較去年持續進步，其中，四大類別評鑑指標中，「推動永續發展」構面更獲得滿分肯定。

第12屆公司治理評鑑新增包含「制定提升企業價值具體措施」、「制定提升員工職涯能力之員工培訓發展計畫」、「制定個人資料保護政策」、「設置董事會層級之永續發展委員會」、「揭露溫室氣體範疇三排放量」、「制定能源管理計畫」、「導入內部碳定價」等題目，兆豐金控的表現也全數獲得評審認可，凸顯出兆豐金控在實踐永續發展及ESG推動上成果斐然。

兆豐金控表示，在推動永續作為上內外兼修，對內提供多元的培訓計畫，提供員工考取「永續金融證照」全額補助，至今已有逾3,100名同仁取得基礎/進階能力永續金融證照；並運用PCAF方法學揭露範疇三投融資碳排放，依循科學基礎減量目標SBTi，對外與投融資客戶溝通與議合，引導客戶訂定低碳轉型或改善計畫，一同朝淨零排放目標邁進。

此外，兆豐金控擔任「永續金融先行者聯盟-金融業淨零推動工作平台」的「跨部門諮詢工作群」召集人，持續透過規劃舉辦支持型經濟活動、關鍵戰略產業的投融資研討會，協助金融業者了解政府推動之多元綠能政策，引導金融業資金流向支持型經濟活動及關鍵戰略產業。同時力挺台灣綠能產業發展，積極投入離岸風電專案融資，今年參與海能風力發電專案融資，兆豐銀行離岸風電相關產業融資餘額已近新台幣兩百億元。

兆豐金也連續四年獲選納入「DJBIC新興市場及世界指數」成分股、連續兩年獲評「CDP氣候變遷問卷」A最高領導等級、連續四年「MSCI ESG指數」評核為AA級、連續四年榮獲「臺灣企業永續獎(TCSA)–永續報告書獎」白金級，並首次入選「永續綜合績效獎」台灣前十大典範企業。在永續發展的道路上，持續向前邁進。