快訊

直球對決！「老鼠之亂」成認知戰？蔣萬安率9首長提精進對策

伊媒爆「美軍誤擊民船釀5死」！伊朗國會議長：美國違反停火

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

聽新聞
0:00 / 0:00

台股站穩4萬點 南山人壽董事長尹崇堯：審慎樂觀

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
左為南山人壽董事長尹崇堯、右為南山人壽總經理范文偉。記者黃于庭／攝影
左為南山人壽董事長尹崇堯、右為南山人壽總經理范文偉。記者黃于庭／攝影

台股5日上漲0.16%，持續站穩4萬點之上，壽險業相對持有較高資產可用於投資，外界關注壽險公司對於股市變化的觀點。南山人壽董事長尹崇堯於「2026 NS RUN 南山人壽半程馬拉松」報名啟動記者會受訪時表示，AI是整體趨勢大主題，企業相關資本支出持續增長，對於股市發展持審慎樂觀態度看待。

今年接軌IFRS 17後，南山人壽約有5.48兆元資產，面對近期的股市變動，尹崇堯指出，年初時並沒有預期到台股會像現在這樣飆漲，AI還是股市中的大主題，近半年AI軟體類股的衝擊相對較大，但台灣很幸運在硬體供應鏈方面具有優勢，可看到國際CSP廠商的資本支出比預期更高，台灣廠商是其中的受益者，整體基本面還是非常好，南山抱持相對樂觀的態度。

不過，面對現在台股處於歷史高點，尹崇堯表示，現在點位確實偏高，所以會持續觀察，算是審慎樂觀。

董事長 南山人壽 台股

延伸閱讀

六大投顧：強烈看多 預期市況將一路旺到7月

台股衝破4萬確實有點泡沫！郭哲榮點名南亞科、群聯接力補漲：搶00981A不如買飆股

股市逼近4萬點 當心「荷蘭病」隱憂

美伊戰爭有望喊停、美龍頭大廠財報報喜 台股站穩4萬點大關

相關新聞

台股站穩4萬點 南山人壽董事長尹崇堯：審慎樂觀

台股5日上漲0.16%，持續站穩4萬點之上，壽險業相對持有較高資產可用於投資，外界關注壽險公司對於股市變化的觀點。南山人壽董事長尹崇堯於「2026 NS RUN 南山人壽半程馬拉松」報名啟動記者會受訪

美元保單宣告利率衝至4.42%

壽險業宣告利率大戰將再度開打，台灣人壽新推出一張美元利變商品，宣告利率達4.42%，為市場上最高水準，也一舉拉高美元宣告利率的「天花板」。

首戶換屋18月緩衝 不落日

中央銀行在既有選擇性信用管制架構下，針對換屋族貸款協處機制進一步釐清執行細節。央行業務局局長謝鳳瑛昨（4）日表示，「第一戶」換屋族房貸協處措施已於2025年9月起，將原本換屋給予12個月的協處期（即緩

玉山銀推動牙醫公益報導獎

玉山銀行長期與社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會（牙醫師全聯會）合作，致力推動各項守護民眾口腔健康相關活動，今年更攜手推動首屆「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」，於3日牙醫師節慶祝活動舉行頒獎儀式，透過媒

台新新光金永續 標普肯定

深具國際影響力的永續權威指數，道瓊最佳類別指數（DJBIC）近日全球同步公布評選成果，台新新光金控再度蟬聯雙榜，連續八年入選「世界」（DJBIC World）及「新興市場」（DJBIC Emergin

台新銀行創新服務 秀 AI 硬實力

台新銀行持續深化AI與數位技術應用，推動金融服務升級，涵蓋理財、貸款、支付、消費金融及智能客服等面向，積極顯示智慧金融布局成果，並以創新驅動服務升級，強化市場競爭優勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。