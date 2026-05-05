台股站穩4萬點 南山人壽董事長尹崇堯：審慎樂觀

台股5日上漲0.16%，持續站穩4萬點之上，壽險業相對持有較高資產可用於投資，外界關注壽險公司對於股市變化的觀點。南山人壽董事長尹崇堯於「2026 NS RUN 南山人壽半程馬拉松」報名啟動記者會受訪時表示，AI是整體趨勢大主題，企業相關資本支出持續增長，對於股市發展持審慎樂觀態度看待。

今年接軌IFRS 17後，南山人壽約有5.48兆元資產，面對近期的股市變動，尹崇堯指出，年初時並沒有預期到台股會像現在這樣飆漲，AI還是股市中的大主題，近半年AI軟體類股的衝擊相對較大，但台灣很幸運在硬體供應鏈方面具有優勢，可看到國際CSP廠商的資本支出比預期更高，台灣廠商是其中的受益者，整體基本面還是非常好，南山抱持相對樂觀的態度。

不過，面對現在台股處於歷史高點，尹崇堯表示，現在點位確實偏高，所以會持續觀察，算是審慎樂觀。