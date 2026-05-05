全台首創 永豐金證券宣布「股票禮品卡」商轉落地

永豐金證券5日宣布「股票禮品卡」商轉落地，每人每年購買限額調升至300萬元，並擴增可發行規模從原本1億元至10億元，完成贈股票金行為「規模化」、「全民化」最後一哩路，將開啟全民「股票金送禮」新時代。無論是小資族或是富裕族群，都可輕鬆一指贈股票禮品卡來展現新意，滿足財富傳承、親子理財與所有新贈禮需求，讓「股票陪伴長大」的心意更具分量。

即日起，適用商品除了定期定額，更擬定全面納入零股市場。以4月最後一個交易日收盤價換算，每人每年最高可轉贈約等值1.4張台積電（2330）或33張0050的股票禮品卡，加上手機就可完成購買轉贈，長期規劃資產傳承或理財教育都好用，可預見將快速成為國人全新生活金融商品。

股票禮品卡是永豐金證券第二件金融沙盒商轉落地案，為國內證券業首例。永豐金證券蘇威嘉總經理指出：「國人習慣贈送新生兒黃金鍛造的金牌，父母會發零用錢給子女，或致贈畢業生理財書籍來寓意祝福。但黃金不會生小黃金、現鈔不會生利息，永豐金證券透過創新商品股票禮品卡，轉化這份禮物為『會增值的心意』，並全方位滿足不同財富客群。」

永豐金證券內部數據顯示，股票禮品卡已成為各個世代參與市場的快車道，新開戶目標達成率高達137％，開賣十個月即賣出近億元，證實收到具備成長潛力的股票金，遠比收到拆封即折舊的實體禮物更令人心動。整體收禮人兌換後的最愛存股名單，0050、台積電都入列，今年還出現主動型ETF，顯見不但開啟長期投資，更會隨新趨勢調整布局。

期間也發現，多數新世代不會錯過兌換投資金機會。例如今年1月與全家合作推出潮流福袋，完成兌換福袋附贈實體股票禮品卡的用戶，高達七成是未滿40歲的年輕人，其中近三成為21至30歲，印證新世代對長期存股觀念更有遠見。