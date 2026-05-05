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肯定改革方向 莊翠雲率團出席第59屆亞銀理事會年會

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
今年亞洲開發銀行（ADB）第59屆理事會年會員國團長合影。圖／取自ADB官網
今年亞洲開發銀行（ADB）第59屆理事會年會員國團長合影。圖／取自ADB官網

財政部表示，今年亞洲開發銀行（ADB）第59屆理事會年會於本年5月3日至6日於烏茲別克共和國薩馬爾罕舉行，我國由財政部部長莊翠雲以理事身分率團積極參與會議及進行雙邊交流，並發表聲明。

財政部說明，莊翠雲在聲明中，肯定ADB神田總裁改革方向，支持ADB優化採購規則與強化對小型島嶼開發中國家的協助，同時強調我國對促進女性參與及數位轉型議題的重視。此外，莊翠雲也表達對推動國內資源調配的關注，以強化開發中會員國財政韌性與自主能力，並優化其稅制稅政，實現永續發展的願景。

ADB總裁神田真人於開幕致詞中強調，面對地緣政治衝突與環境壓力等全球性挑戰，亞洲地區必須進行深度連結與跨國合作。ADB將透過電網整合、數位基礎建設及動員私部門資本等具體策略，致力提升區域經濟韌性與包容性成長。此外，ADB亦積極推動內部改革與環境社會保護措施，力求成為區域穩定與繁榮的核心支柱。

財政部指出，莊翠雲以理事身分率團參加ADB理事會年會，彰顯我國對國際參與的重視，除出席理事會會議發表聲明外，並與亞銀高層會談，亦於各式場域與其他會員國財政高階官員交流，深化我國與亞銀及其他會員國關係，拓展財政外交並為我國企業爭取國際合作契機。

財政部進一步說明，對我國會籍名稱遭單方面更動一事，莊翠雲於會見神田總裁及理事商務會議發表聲明時，均持續表達抗議及訴求我國平等參與。我國為ADB創始會員國，並踐行會員國義務與責任。我國呼籲亞銀及所有會員國堅守相互尊重，並應確保所有會員國公平對待及平等參與亞銀舉辦活動。

莊翠雲 亞銀 財政部

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