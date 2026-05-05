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台新Richart10週年推「最高2.2%優利定存」每月領息約3600元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新Richart10週年推最高2.2%優利定存，每月領息約逾3,600元、挑戰市場最高利。台新銀行／提供
台新Richart10週年推最高2.2%優利定存，每月領息約逾3,600元、挑戰市場最高利。台新銀行／提供

數位帳戶領導品牌台新Richart迎來10週年，重磅推出「新資金新臺幣優利最高2.2%定存」專案，挑戰同天期新臺幣定存利率高點；若存滿最高承作金額，每月平均利息約可逾3,600元，兼顧收益與資金靈活配置需求。

目前市場多數銀行6個月期定存利率約落在1.4%至1.6%區間，台新Richart「新資金新臺幣優利最高2.2%定存」專案，將利率提升至2.2%，高出市場水準約5成，無須綁定薪轉、不設任務門檻，只要於4月30日後台新銀行總資產之資金均符合資格；尚未持有台新帳戶的用戶，亦可透過開立Richart帳戶即可參與。為滿足不同族群需求，單筆最低承作金額僅1萬元，小資族也能輕鬆啟動理財；單筆承作上限則達200萬元，提供資金停泊與抗通膨的穩健選擇，名額有限，額滿為止。

在操作體驗上，台新Richart持續優化數位服務流程，用戶無須臨櫃辦理，只要透過Richart App點選專屬定存方案，即可於數分鐘內完成承作。本次專案將自5月7日正式開跑，提醒有興趣的用戶提前做好資金配置規劃，把握限量機會。

從日常收支、基金投資到保險規劃，台新Richart每一步都追求簡單透明，期許成為每一位用戶的智慧理財好夥伴。除既有用戶可直接參與本次專案外，即日起至6月30日，新戶成功開立Richart帳戶並輸入專屬代碼「2026RT200」，首次登入App即可獲得200元現金用戶禮，讓用戶在享有優利存款的同時，也能獲得實質回饋，輕鬆開啟理財第一步。

台新 門檻

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