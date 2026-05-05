助女性完善保障和傳承 友邦人壽「萬寶富利」創新功能 自主選擇轉換

相較過往多聚焦財富累積，越來越多女性重新思考「希望為自己與家人留下什麼」，關注層面進一步擴及家人的長期照顧、人生選擇的自主性，以及跨世代的安心感與情感連結，使保障、財務規劃與傳承的價值被重新定義。AIA友邦人壽近期推出的「友邦人壽萬寶富利美元利率變動型終身壽險」，結合高額保障設計、壽險保單槓桿機制、身故保險金分期給付選項，並納入「萬寶選擇權」機制，協助女性在母親、照顧者與個人等多重角色之間，靈活運用資產、掌握決策主導權，為自己與摯愛家人打造更穩健、更有溫度的長期守護。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，母親往往是家庭中最習慣為未來預作準備的人，而現在，她們也值得擁有更多為「自己」做選擇的空間。隨著現代女性主動參與家庭與資產決策，對選擇權與掌控感的重視也日益加深。她們不僅關心風險管理與財務穩定，也在意如何在不同的人生階段中，兼顧自我照顧和對家人的長期承諾。「萬寶富利」以專業保險架構結合人性化設計，強調彈性與靈活運用的保障方案，使保險不再是一成不變的安排，而能隨人生節奏自由調整。透過兼顧自我需求與家人守護的商品設計，陪伴女性在人生不同時點，可以靈活選擇照顧自己或將已累積的保障化為跨世代延續的安心力量，實踐保險精神的長期價值。

對許多女性而言，真正的安心，來自於「是否已為家人預先做好最壞情況的準備」。相較於逐年累積資產、再分階段規劃配置方式，透過壽險機制進行制度化的保障與傳承安排，以「一次安排，不用反覆擔心」的方式，在關鍵時刻提供明確且具制度安排的保障支持，正成為越來越多女性青睞的資產規劃方向。「萬寶富利」最高投保金額可達2,000萬美元，透過壽險的保障槓桿特性，將相對可控的保費支出轉化為具增長可能且可預期的身故給付，不僅有助於提升保障規模，也能協助資產傳承更具效率與秩序，降低未來因不確定性可能為家人帶來的經濟壓力。

在傳承規劃部分，女性往往更重視「留下來的，是否清楚且有制度可循」。因此，「萬寶富利」提供身故保險金分期定期給付之選項，可依家庭需求設定5年、10年、20年或30年給付期間，使保障能依規劃分期給付並妥善安排，而非一次性給付後，將所有選擇與承擔交由後人面對。

除了傳承，女性也應關注「當下的自己是否被好好照顧」。隨著人生角色轉換，「萬寶富利」所提供的「萬寶選擇權」，係於符合保單條款約定條件後，由保戶自行選擇申請，在約定的10年或20年期間逐年實現，依既有機制逐年調整總保險金額，使保戶得依人生階段的變化，進行保障結構上的規劃安排，其所產生之結果，可以因應退休規劃、家庭支持或人生階段等不同目的作靈活的財務安排。透過此制度的設計，讓保險不只是為未來風險預作準備，也能回應人生不同階段的長期需求。

女性往往是家庭穩定的核心，「萬寶富利」在繳費期間內，若因疾病或傷害致成第一至第六級失能，得依條款享有豁免續期保險費機制，確保保障持續有效，讓既有規劃不因突發變故而中斷，也為家庭保留最基本的安全感。在全球化與資產配置的趨勢下，美元仍是長期規劃的重要幣別之一，「萬寶富利」採美元計價、利率變動型終身壽險架構，為女性族群在保險保障、財務規劃與多元資產配置之間，提供更具制度彈性與長期思維的選擇。