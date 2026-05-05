金融創新 富邦金控與北富銀、富邦產奪《Global Finance》創新大獎

由國際知名財經媒體《Global Finance(全球金融雜誌)》舉辦之「The Innovators Awards」為全球金融創新領域具指標性的獎項，表彰引領金融服務創新、推動新技術與商業模式發展之企業。日前，《Global Finance》公告2026年度獲獎企業，富邦金控榮獲「全球最佳金融創新實驗室(The World’s Best Financial Innovation Labs)」、子公司台北富邦銀行與富邦產險雙雙榮獲「亞太區最佳金融創新獎(Top Financial Innovations_Asia-Pacific)」，為今年獲獎數最多的台灣金融業者，顯示富邦金控與子公司在金融科技創新與應用上的卓越成果。

富邦金控董事長蔡明興表示，面對金融科技快速演進與數位轉型浪潮，富邦金控致力於將創新科技導入金融服務，透過跨領域整合與前瞻佈局，持續提升服務效率與客戶體驗。未來，富邦亦將持續深化科技應用、培育數位人才，以金融科技創新為核心驅動力，打造具競爭力的金融科技生態圈。

富邦金控透過定期舉辦「TechDay」打造兼具內外部交流與創新媒合功能的平台，讓富邦得以掌握海內外金融科技發展趨勢，同時為新創團隊提供進入金融應用場景的機會，促成創新技術與業務需求的精準媒合與落地運用，形成多方共贏的發展模式。

「TechDay」不僅是一場交流活動，更是一套涵蓋跨公司評估、驗測與導入的選商與媒合機制，高階主管全程參與關鍵決策，展現富邦推動科技轉型與創新落地的決心，並確保創新成果能於不同事業單位間擴大應用價值。其運作核心進一步聚焦於「賦能、孵化、共創」三大策略，透過生成式AI、大數據等前瞻技術，協助銀行、保險、證券等事業單位驗證、導入並擴散創新解決方案，並建構從概念驗證(PoC)到實際應用的敏捷流程，成功孵化多項具市場競爭力的金融服務，同時深化與海內外新創及加速器合作，形塑由外而內的金融創新生態。

本次獲獎彰顯富邦金控在推動金融科技創新與落地的具體成果。未來，富邦將持續以金融創新實驗室為樞紐，朝「技術複用、人才賦能、場景孵化、共創生態」方向前進，強化金融服務創新的長期動能。

台北富邦銀行在主管機關支持下，攜手金融同業成立「鷹眼識詐聯盟」，並建置「即時照會機制」，成功打造跨機構即時防詐平台。該機制於2025年上線，可即時取得帳戶資訊並預警可疑交易，有效降低人工作業成本，並大幅提升阻詐效率，上線後月平均攔阻金額較以往成長30%。

隨著詐騙手法不斷演變，北富銀進一步將防詐機制延伸至不動產交易領域，與臺北市地政局合作推動「地籍異動即時通」，並結合檢警及地方政府合作，提前掌握異常交易風險。同時推出「鷹眼即時通」，於高風險交易發生時，即時通知指定聯絡人，共同守護客戶資產安全。

憑藉跨機構資料串接與風險辨識技術，北富銀全面提升金融交易安全與防詐效率，榮獲本屆「亞太區最佳金融創新獎」，展現其創新性、實用性及市場影響力。未來，北富銀將持續精進識詐模型，深化跨界合作，打造更完整的防詐生態系，保障民眾每一筆重要交易，以金融科技守護客戶的關鍵價值。

富邦產險持續以優化數位服務體驗為核心，繼2025年獲主管機關核准試辦，推出結合AI人臉辨識技術的「FacePass極速保」服務後，再獲國際肯定，展現優化數位保險服務的卓越創新成果。

「FacePass極速保」服務導入生物辨識技術，保戶透過行動裝置進行AI人臉識別，即可快速完成數位身分驗證與線上簽署，大幅簡化傳統需臨櫃或紙本作業的投保流程，打造即時、安全且便利的投保體驗。該服務已應用於旅遊平安險、意外險及車險等多元場景，讓保險服務突破時間與空間限制，相較傳統作業流程，數位化投保不僅提升效率與資料正確性，也強化流程透明度與風險控管能力，為保險服務注入更多科技價值。此外，服務不限於本國籍人士，外籍人士持居留證也可申辦投保，體現普惠金融與公平待客的核心精神。

未來，富邦產險將持續深化AI與數位應用，推動服務創新與流程優化，強化客戶體驗，穩健邁向亞洲一流金融機構的發展目標。