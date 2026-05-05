滙豐集團首季財富管理資產餘額為1.57兆美元 年增12%

滙豐集團 （HSBC Holdings）公布2026年第1季稅前盈餘（PBT）達101億美元，EPS為0.44美元（排除重大一次性項目），優於去年同期的0.39美元；營收年增4%至191億美元，符合市場預期。有形股東權益報酬率（年化）達18.7%，高於目標，主要受惠於匯豐成功完成恒生銀行私有化。首季財富管理資產餘額為1.57兆美元，年增12%，淨新增資金達390億美元，其中亞洲為340億美元，年增79%。

滙豐集團維持既定積極目標：一、持續推動營收成長：至2028年達到5%或以上。二、每年維持50%股利配發率。

滙豐集團2026年第一季預期信用損失（ECL）為13億美元，其中包括針對中東地區提列3億美元的額外準備，目前尚未出現資產品質惡化跡象；另包含英國一起詐欺案件所提列的4億美元，涉及透過金融贊助機構的證券化曝險。經檢視，未發現類似詐欺風險。本季未就香港不動產曝險提列相關費用。

滙豐集團行政總裁Georges Elhedery表示：「我們持續在打造更精簡、更具敏捷性且持續成長的匯豐方面取得正面進展。四大業務均對整體營收成長作出貢獻，且在排除重大項目後，各業務年化有形股東權益報酬率均超過17%。在不確定性升高的時期，客戶更傾向將我們視為值得信賴的夥伴，憑藉我們的財務實力、穩健性與專業能力，協助其應對複雜局勢。我們對於達成2026年2月所訂定的目標仍具信心。」