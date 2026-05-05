台企銀、遠東銀 員工持股信託攀升

台企銀（2834）、遠東銀（2845）日前公告最新十大股東名單，兩家銀行主要股東結構維持穩健，其中，台企銀前四大股東包括臺銀、國發基金、土銀、財政部，持股均維持不變，員工持股信託雖然排名維持第五，但持股比已從去年2月底的1.05%上升至1.09%；遠東銀主要股東也以遠東集團相關投資公司為主，不過，遠東銀員工持股信託專戶也從4.28%上升至4.31%，成為遠東銀第二大單一股東。

台企銀將於6月18日召開股東會，根據最新揭露的前十大股東名單顯示，截至今年4月19日止，前四大股東包括臺銀、國發基金、土銀、財政部，持股均維持不變，合計持股已達26.45%，股權結構相當穩定；員工持股信託則排名第五不變，但持股比已上升至1.09%。

其他前十大股東當中，包括先進總合國際股票指數基金投資專戶、梵加德新興市場股票指數基金投資專戶、iShares核心MSCI新興市場ETF專戶，持股比分別1.06%、1%、0.88%，排名第六至第八股東。

另外，新制勞工退休基金的全權委託投資專戶，持股比0.84%，也比去年2月底增加，排名從第十大前進至第九大；iShares MSCI台灣指數股票型基金投資專戶持股0.78%也擠進前十大。至於去年2月底仍排名第七及第八大股東的民股吉祥投資、挪威央行主權基金則雙雙跌出十大名單之外。

遠東銀行日前也公告前十大股東名單，截至今年3月24日，主要股東仍以遠東集團相關投資公司為主，最大股東仍是裕元投資，持股4.73%；遠東銀員工持股信託專戶則增至4.31%，等於近一年增持0.03%，擠下裕利投資4.19%，成為第二大單一股東。

另外，遠東集團旗下投資公司亞洲投資、德勤投資、遠鼎投資、開元國際投資、遠通投資、鼎元國際投資、遠東新世紀（1402）則分別名列第四至第十大股東，顯示十大股東陣容相當穩定。