新光人壽攜手警政署 共築金融友善防護網

台新新光金控（2887）子公司新光人壽秉持「公平待客、永續經營」的核心理念，持續深化企業社會責任，日前特別與警政署及彤鳥社會企業合作，邀請視障族群參與量身打造的金融保險教育課程。課程內容涵蓋保險知識與防詐宣導，希望透過跨界合作協助視障朋友提升金融素養與自我保護能力，展現企業落實普惠金融的決心。

隨著詐騙手法不斷翻新，視障者因視覺受限，在辨識文件與資訊核對上高度依賴他人，容易成為詐騙集團鎖定的高風險族群。新光人壽長期與視障族群緊密交流，本次特別邀請警政署警務正裘雅恬親臨授課，聚焦於最新詐騙手法與防範要點。課程以真實案例為基礎，深入解析通訊詐欺與金融保險詐騙的常見模式，並提供具體應對步驟，協助學員在日常生活中提升警覺與辨識能力。

一名視障學員分享，曾在網路購物後接到一通陌生來電，對方自稱購物平台客服，謊稱因系統錯誤將訂單設為「定期扣款」，要求提供信用卡資訊以協助取消訂單，甚至提出贈送千元禮券做為補償；另有學員反映，曾接獲詐騙集團假冒電信業者來電，不斷透過引導式問句及話術套取個資，令人防不勝防。但在透過警政署的專業解析與實務指導後，學員對於辨識詐騙情境也更具信心，有助於守護自身財務安全，降低受騙風險。

此外，在活動中也規劃保險課程，由新光人壽業務主管講解保險基本概念與保障原理，深入剖析保險制度在生活中的重要性，並強調保障規劃對於提升財務安全的意義。透過問答與案例分享，協助視障朋友理解保險在日常生活中的實際作用。更邀請業務同仁與學員進一步交流，針對保險規劃進行說明，並理解他們在保障上的需求，讓金融知識真正落地成為可運用的生活工具。

新光人壽表示，企業有責任將金融保險知識帶給資源相對不足、資訊取得不易的族群，本次透過彤鳥社會企業邀請手愛心視障生活關懷協會成員參與，以實際行動落實公平待客精神，並呼應聯合國永續發展目標「減少不平等」與「強化社會韌性」，彰顯企業在推動永續金融上的積極作為。未來，新光人壽將持續結合跨界資源，打造更完善的金融安全防護網，朝社會共融共好的願景邁進。