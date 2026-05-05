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ADB會籍名稱遭單方面更動 莊翠雲籲平等參與
亞洲開發銀行（ADB）年會本週登場，財政部長莊翠雲以理事身分率團參與並發表聲明，另對會籍名稱遭單方面更動，持續表達抗議及訴求平等參與。
財政部透過新聞稿說明，今年ADB第59屆理事會年會於5月3日至6日於烏茲別克共和國薩馬爾罕舉行。
財政部表示，針對會籍名稱遭單方面更動一事，莊翠雲於會見ADB總裁神田真人及理事商務會議發表聲明時，均持續表達抗議及訴求平等參與。
財政部強調，台灣為ADB創始會員國，並踐行會員國義務與責任，呼籲亞銀及所有會員國堅守相互尊重，並應確保所有會員國公平對待及平等參與亞銀舉辦活動。
此外，莊翠雲於交流期間發表聲明表示，肯定神田真人改革方向，支持ADB優化採購規則與強化對小型島嶼開發中國家的協助，同時強調台灣對促進女性參與及數位轉型議題的重視。
同時，莊翠雲也表達對推動國內資源調配的關注，以強化開發中會員國財政韌性與自主能力，並優化其稅制稅政，實現永續發展的願景。
神田真人則表示，面對地緣政治衝突與環境壓力等全球性挑戰，亞洲地區必須進行深度連結與跨國合作。ADB將透過電網整合、數位基礎建設及動員私部門資本等具體策略，致力提升區域經濟韌性與包容性成長。
神田真人指出，ADB亦積極推動內部改革與環境社會保護措施，力求成為區域穩定與繁榮的核心支柱。
財政部指出，莊翠雲以理事身分率團參加ADB理事會年會，彰顯台灣對國際參與的重視，除出席理事會會議發表聲明外，並與亞銀高層會談，亦於各式場域與其他會員國財政高階官員交流，深化台灣與亞銀及其他會員國關係，拓展財政外交並為台灣企業爭取國際合作契機。
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