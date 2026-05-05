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散戶熱潮推升開戶數創高 元大金資金紅利股價攀升

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

元大金股價今盤中再創新高價55.2元，漲逾3個百分點。台股4月大漲逾7000點，指數一度衝破4萬點大關，吸引投資人湧入股市。根據證交所統計，台股累積總開戶數於3月首度衝破1400萬人大關後，4月再增加9萬8558人，達到1420萬794人，續創新高。元大金旗下元大證經紀業務市占第一名，可望受惠開戶數的成長趨勢。

元大金首季稅後純益衝上144億元，創下史上歷史同期新高，每股稅後純益（EPS）1.08元；台股市場熱絡，隨著3月日均量放大突破1兆元，創歷年新高，帶動元大證券經紀手收，3月稅後純益達28.6億元，月增37.8%，年增83%；累計第1季元大證券稅後純益87.3億元，年增120%；元大銀行3月主要獲利來源為利息淨收益及財管手收，單月稅後純益11.5億元，元大銀行累計第1季稅後純益36.8億元，年增44.9%。

EPS 指數 元大證券

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