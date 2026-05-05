全支付攜手國泰世華、跨境支付可刷國泰世華卡 全聯購物回饋點數

全支付5日宣布與國泰世華銀行展開全方位深度合作，即日起針對「消費回饋」、「點數折抵」及「跨境支付」三大領域進行資源整合，為全台超過700萬名全支付用戶與廣大國泰世華銀行卡友，打造更便利的數位金融體驗。

國泰世華銀行旗下主力CUBE信用卡用戶只需透過國泰世華CUBE App將權益切換至「全支付」專屬方案，於全聯、大全聯體系以及全支付遍及全台超過37萬個支付據點之國內合作店家，透過全支付綁定國泰世華CUBE信用卡交易，最高可享信用卡的2%小樹點回饋。

同時，全支付首度導入「跨平台點數即時折抵」機制。用戶消費時可同時勾選「全點」與「小樹點」進行折抵，實現雙點生態圈的整合應用，進一步擴展點數生態圈的應用場景。

此外，全支付跨境支付功能迎來關鍵突破，正式支援綁定信用卡交易，首波開放綁定國泰世華信用卡進行海外消費，並免1.5%海外交易手續費。為赴日本、韓國旅遊的用戶提供更便利的支付選擇。