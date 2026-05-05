快訊

國民黨團大會提軍購折衷版 賴士葆：最多匡到8000億不表決是共識

美伊荷莫茲爆「迷你戰爭」！外媒曝川普陷兩難內幕 恐數日內重啟空襲

二科不及格竟告學校霸凌要國賠 嘉義男大生求償200萬被法官打臉

聽新聞
0:00 / 0:00

全支付攜手國泰世華、跨境支付可刷國泰世華卡 全聯購物回饋點數

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全支付5日宣布與國泰世華銀行展開全方位深度合作，即日起針對「消費回饋」、「點數折抵」及「跨境支付」三大領域進行資源整合，為全台超過700萬名全支付用戶與廣大國泰世華銀行卡友，打造更便利的數位金融體驗。

國泰世華銀行旗下主力CUBE信用卡用戶只需透過國泰世華CUBE App將權益切換至「全支付」專屬方案，於全聯、大全聯體系以及全支付遍及全台超過37萬個支付據點之國內合作店家，透過全支付綁定國泰世華CUBE信用卡交易，最高可享信用卡的2%小樹點回饋。

同時，全支付首度導入「跨平台點數即時折抵」機制。用戶消費時可同時勾選「全點」與「小樹點」進行折抵，實現雙點生態圈的整合應用，進一步擴展點數生態圈的應用場景。

此外，全支付跨境支付功能迎來關鍵突破，正式支援綁定信用卡交易，首波開放綁定國泰世華信用卡進行海外消費，並免1.5%海外交易手續費。為赴日本、韓國旅遊的用戶提供更便利的支付選擇。

信用卡 國泰世華 國泰

延伸閱讀

不要浪費！信用卡點數可換台積電股票 網曬戰果：已換逾20股

手機嗶支付更方便了！日本PayPay來台也能刷 美國運通卡加入Apple Pay

首選台新卡！ 綜所稅最優分12期0利率，同享最高0.5%

滙豐銀HSBC Card+ App 自助解卡功能首亮相

相關新聞

美元保單宣告利率衝至4.42%

壽險業宣告利率大戰將再度開打，台灣人壽新推出一張美元利變商品，宣告利率達4.42%，為市場上最高水準，也一舉拉高美元宣告利率的「天花板」。

首戶換屋18月緩衝 不落日

中央銀行在既有選擇性信用管制架構下，針對換屋族貸款協處機制進一步釐清執行細節。央行業務局局長謝鳳瑛昨（4）日表示，「第一戶」換屋族房貸協處措施已於2025年9月起，將原本換屋給予12個月的協處期（即緩

玉山銀推動牙醫公益報導獎

玉山銀行長期與社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會（牙醫師全聯會）合作，致力推動各項守護民眾口腔健康相關活動，今年更攜手推動首屆「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」，於3日牙醫師節慶祝活動舉行頒獎儀式，透過媒

台新新光金永續 標普肯定

深具國際影響力的永續權威指數，道瓊最佳類別指數（DJBIC）近日全球同步公布評選成果，台新新光金控再度蟬聯雙榜，連續八年入選「世界」（DJBIC World）及「新興市場」（DJBIC Emergin

台新銀行創新服務 秀 AI 硬實力

台新銀行持續深化AI與數位技術應用，推動金融服務升級，涵蓋理財、貸款、支付、消費金融及智能客服等面向，積極顯示智慧金融布局成果，並以創新驅動服務升級，強化市場競爭優勢。

道瓊永續評比 國泰金 連續列入雙榜

國際權威永續評比「道瓊領先全球指數（Dow Jones Best-in-Class Indices），原Dow Jones Sustainability Indices（DJSI）」公布2025年指數

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。