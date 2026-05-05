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60檔台股 ETF 收盤與大盤同創高 682萬人開心賺錢 這檔今年漲88%居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
收盤創新高的台股ETF今年來漲幅前十名。資料來源：CMONEY、2026/5/4
收盤創新高的台股ETF今年來漲幅前十名。資料來源：CMONEY、2026/5/4

台股多頭氣盛，5月第一個交易日大漲再創新高，順利站上4萬點大關，包括台積電台達電聯發科等權值股也都在4日寫下股價新高紀錄，連帶台股市值型ETF也跟漲同慶。統計86檔台股ETF共有60檔4日同步寫下收盤新高，也讓682萬9,698位受益人投資都賺錢。

以今年來績效來看，群益臺灣加權正2（00685L）今年上漲88.39%居冠。其他前十名包括主動群益科技創新（00992A）、富邦臺灣加權正2（00675L）、主動統一台股增長（00981A）..等都有70%以上的好表現。

據了解，受惠近年台股多頭趨勢，00685L也從10元發行價來到243.4元，群益投信擬將於今年進行00685L拆分作業，分割後市價將接近原發行價，可大幅降低投資門檻，促使更多投資人參與，提升流動性。

根據群益投信官網資料，00685L拆分重要時程分別為，4/25至5/12開放電子投票、5/18公告決議結果、6/4公告分割比率與日程、6/30最後交易日、7/1至7/6停止申贖與交易、7/3至7/6停止過戶、7/7恢復申贖、交易、借券、過戶。

00685L經理人洪祥益表示，台股正2 ETF適合投資人長期投資。因為正2 ETF 具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金（等於天天自動加碼）。因此在多頭趨勢，正2 ETF 的長期累積報酬率往往會遠大於原型指數的兩倍。在AI硬體需求爆發的投資趨勢下，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用市值型ETF以外，也可選擇投資正2ETF。

00992A經理人陳朝政指出，近期台股表現強勢，屢創歷史新高，市場投資氣氛持續熱絡。後續來看，受惠於AI帶動產業結構性成長，近期台灣外銷訂單和GDP皆有上修，企業獲利成長率也可望在今年繳出雙位數佳績，因此在基本面具備支撐下，對於台股後市表現仍正向看待。

而投資首要焦點還是應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力，台廠AI供應鏈訂單能見度已延伸至2027年，突顯AI商機成長趨勢不減，持續看好掌握技術優勢、毛利結構穩定且有AI成⾧題材支撐的標的。

台積電 聯發科 台達電

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