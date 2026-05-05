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國泰世華銀行攜手全聯、全家便利商店 首創跨平台小樹點即時消費折抵

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行攜手全支付、「全家」My FamiPay、全盈+PAY，打造跨平台小樹點即時消費折抵功能，擴大小樹點生態圈，2026年12月31日前消費最高折抵100%無上限。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行攜手全支付、「全家」My FamiPay、全盈+PAY，打造跨平台小樹點即時消費折抵功能，擴大小樹點生態圈，2026年12月31日前消費最高折抵100%無上限。圖／國泰世華銀行提供

根據金管會統計，2025年度國人非現金支付表現強勁，交易筆數約87.27億筆、年增5.06%，整體非現金支付交易金額則達到8.74兆元，年增率5.3%，顯示行動支付已深度滲透民眾生活，而超市與便利商店更屬於高頻次的行動支付消費場景，國泰世華5日宣布，聯手全聯集團及全家便利商店，啟動跨業點數生態圈策略合作，首創將「小樹點（信用卡）即時折抵服務」直接內嵌於全支付、「全家」My FamiPay、全盈+PAY等支付工具中，打造跨平台、即時折抵的點數應用新模式，強化點數在日常的「即用性」。

即日起，國泰世華卡友於全支付App內綁定任一國泰世華信用卡，並同意啟用即時消費折抵功能後，即可透過全支付App即時查詢帳戶內的小樹點（信用卡），並於交易當下即時折抵消費款項，即日起至2026年12月31日前，單筆消費最高可折抵100%且無金額上限；「全家」My FamiPay與全盈+PAY則預計於5月跟進上線此功能，讓卡友感受更便利的點數消費體驗。

國泰世華銀行副總經理梁明喬指出，小樹點（信用卡）與小樹點（生活）合計每年發行規模高達100億點，等值新台幣100億元。此次攜手支付業者，首創「跨平台小樹點即時消費折抵功能」，旨在透過小樹點（信用卡）的累積與兌換機制，串聯跨平台的消費場景，強化點數在日常的「即用性」，給用戶更有感的點數應用體驗。梁明喬強調，藉由小樹點（信用卡）在不同行動支付平台間的即時折抵使用，不僅能提升國泰世華信用卡友的點數使用率，亦有助提高行動支付夥伴的用戶活躍度，實現用戶、合作夥伴及商家多方共贏的綜效。

國泰世華透過這次與全支付、全家My FamiPay、全盈+PAY的合作，讓小樹點（信用卡）不只可以應用在全家便利商店與全聯共計近6,000家的實體門市，亦能讓三個支付平台的使用者，都可以享受到更多的優惠與便利。真正實現「即時使用、即時有感」的全新消費模式，也象徵銀行點數生態圈首度邁入「跨平台即時折抵」的新階段。國泰世華以數位科技為核心，內部匯集集團資源與數位平台，對外積極拓展異業合作，推出創新商品與服務，滿足客戶不同場景需求。

國泰世華卡友亦可選擇將小樹點（信用卡）兌換為國泰金控集團內統一使用的小樹點（生活），讓所持點數透過「國泰Ｘ小樹點生態圈」於投保、投資及電商購物等應用場景中使用。國泰世華將攜手更多策略夥伴打造更廣闊的點數生態系。讓點數不只是單純的回饋工具，而是串聯金融服務與日常生活的重要關鍵樞紐。

金管會 銀行 信用卡

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