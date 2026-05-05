全支付攜國泰世華 打通「全點＋小樹點」雙點生態圈、最高回饋衝7%

全支付5日宣布與國泰世華銀行展開全方位深度合作，即日起，雙方將針對「消費回饋」、「點數折抵」及「跨境支付」三大領域進行資源整合，為全台超過700萬名全支付用戶與廣大國泰世華銀行卡友，打造更便利的數位金融體驗。

國泰世華銀行旗下主力CUBE信用卡權益版圖再擴展！用戶只需透過國泰世華CUBE App將權益切換至「全支付」專屬方案，於全聯、大全聯體系以及全支付遍及全台超過37萬個支付據點之國內合作店家，透過全支付綁定國泰世華CUBE信用卡交易，最高可享2%小樹點(信用卡)回饋。

同時，全支付首度導入「跨平台點數即時折抵」機制。用戶消費時可同時勾選「全點」與「小樹點(信用卡)」進行折抵，實現雙點生態圈的整合應用，進一步擴展點數生態圈的應用場景。

此外，全支付跨境支付功能迎來關鍵突破，正式支援綁定信用卡交易，首波開放綁定國泰世華信用卡進行海外消費，並免1.5%海外交易手續費。為赴日本、韓國旅遊的用戶提供更便利的支付選擇。

自2026年4月22日起，國泰世華CUBE信用卡正式增設「全支付」專屬權益方案。卡友只需透過國泰世華CUBE App一指切換，即可在全聯實體門市、全電商、小時達、分批取、大全聯體系及全支付遍布全台超過37萬個合作據點，享有筆筆2%小樹點(信用卡)回饋，涵蓋餐飲、百貨、零售等多元消費場景。國泰世華CUBE信用卡主打靈活配置，每正卡人每日限變更一次；一旦完成設定，回饋計算將貼心回溯至切換「當日」消費，讓卡友不必擔心因延後切換而錯失回饋。

全支付更攜手國泰世華銀行推出指定通路加碼活動，活動期間自即日起~6月28日，凡於指定通路透過全支付綁定國泰世華信用卡消費，不限金額，筆筆再享5%全點回饋。透過「2%小樹點(信用卡)+5%全點」強強聯手，整體回饋率可高達7%，大幅優於一般消費0.3%基本回饋，有效加速點數累積效率。透過數位化權益管理與跨平台點數整合，國泰世華銀行與全支付持續優化消費體驗，讓卡友在日常生活中，也能以更靈活、高效率的方式掌握每一筆消費回饋。

全支付進一步優化了支付介面的折抵體驗，主打「點數即現金」的直覺感受，賦予點數更靈活的運用彈性突破過往限制。用戶透過全支付綁定國泰世華信用卡付款時，系統將自動顯示「全點」與「小樹點(信用卡)」折抵欄位，提供更即時便利的操作體驗。相較於傳統需登入銀行APP進行單筆帳單折抵，普遍設有30%折抵上限的機制，現在用戶在交易當下即可直接勾選「全點」與「小樹點(信用卡)」，實現單筆消費最高100%全額折抵，將點數價值發揮至最大。

此外，這項創新機制進一步整合「全點」與「小樹點(信用卡)」的特性，由全點優先折抵、即時降低支付金額，其餘金額則可由小樹點接續抵付。透過「全點優先折抵、小樹點接續抵付」雙點分工運作，不僅簡化兌換流程，更讓每一筆回饋於消費當下即時發揮效益。