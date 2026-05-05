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外資雙向操作 台幣小升
五一連假後台股出現強勁補漲行情，不過，股匯表現明顯分歧，新台幣昨（4）日因外資呈現雙向操作，走勢相對震盪，升勢明顯落後股市。新台幣終場則小幅升值3.8分，收在31.61元，總成交量達25.145億美元。
新台幣昨日早盤一度隨股市氣勢走強，升值接近1角，匯價回升至31.5元附近，但隨後外資在匯市呈現雙向操作，盤中出現買賣交錯情況，導致匯價由升轉貶，一度翻黑測試31.7元關卡，最低觸及31.691元。
匯銀主管分析，儘管外資昨日買超台股669億元，但在外匯市場並未同步大幅匯入資金，反而呈現「有進有出」的雙向交易模式，使新台幣升幅受到壓抑。
昨日美元指數下跌0.53%，主要亞幣全面升值，其中日圓升值2.07%最猛。
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