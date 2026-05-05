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玉山銀推動牙醫公益報導獎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行攜手牙醫師全聯會推動首屆「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」，由玉山銀行個金總處資深副總林榮華（右四起）、牙醫師全聯會理事長陳世岳、牙醫師全聯會榮譽理事長江錫仁與獲獎者合影。玉山銀行／提供
玉山銀行攜手牙醫師全聯會推動首屆「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」，由玉山銀行個金總處資深副總林榮華（右四起）、牙醫師全聯會理事長陳世岳、牙醫師全聯會榮譽理事長江錫仁與獲獎者合影。玉山銀行／提供

玉山銀行長期與社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會（牙醫師全聯會）合作，致力推動各項守護民眾口腔健康相關活動，今年更攜手推動首屆「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」，於3日牙醫師節慶祝活動舉行頒獎儀式，透過媒體專業報導及深度觀點，展現牙醫界關懷社會、濟世救人的精神，傳遞正向且美好的力量。

首屆「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」邀請國內報章雜誌或影音媒體曝光之牙醫界公益醫療系列報導的原創者參加，共有20件獲獎媒體及優選報導，獲獎作品聚焦於醫療平權與公益實踐，詳實記錄牙醫師深入偏鄉、離島及提供到宅醫療的感人實錄。此外，也有作品著重於社區口腔衛生體系的建構與跨專業協作，記錄牙醫師與校醫、護理人員及社工合作建立完善社區防護網的努力，並展現牙醫界在基層公衛教育的長遠布局與影響力。

玉山銀行與牙醫師全聯會長期推動多項實務計畫，包括「到宅牙醫醫療」與「偏鄉固定式治療椅計畫」。近十年來，已有近千位的牙醫師投入偏鄉服務，其中不乏有許多年輕醫師的參與，服務超逾5萬人次的患者，讓更多民眾獲得及時且具品質的口腔醫療照護，改善偏鄉醫療現況。

玉山銀行秉持「醫師照顧民眾身體健康，玉山照顧醫師財富健康」的理念，以顧客需求為核心，致力提供醫師族群客製化、高品質的優質金融服務、為醫師量身打造的線上專題講座，包括獨家發行聯名專屬頂級卡以及醫師和診所專屬的貸款與金流專案，協助醫師專注醫療本業與病患照護，期待各界持續給予台灣醫療更多支持，共同守護全民口腔健康。

患者 醫師 玉山銀

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