首戶換屋18月緩衝 不落日

中央銀行在既有選擇性信用管制架構下，針對換屋族貸款協處機制進一步釐清執行細節。央行業務局局長謝鳳瑛昨（4）日表示，「第一戶」換屋族房貸協處措施已於2025年9月起，將原本換屋給予12個月的協處期（即緩衝期）延長為18個月，相關機制目前仍持續適用，意即相關的緩衝暫不落日。

換言之，即使民眾在今年3月才向銀行申請換屋協處，仍可享有最長18個月的處理彈性，減輕資金調度壓力。

央行指出，此項措施源自2024年9月20日實施的第七波選擇性信用管制。當時為抑制投機需求並兼顧自住需求，針對「有房無貸」及「仍有房貸」的換屋族，設計切結機制，允許其在符合條件下，以「首購」資格申請房貸，不受貸款成數與寬限期等限制。不過，借款人須承諾於一年內出售原有房屋，否則將面臨取消寬限期、降低貸款成數及提高利率等措施，對資金規劃形成一定壓力。

為回應市場實務需求與個案處理困難，央行於2025年9月進一步推出協處措施，將原先一年期限再延長半年至18個月，提供換屋族更充裕的時間完成舊屋出售與資金安排。謝鳳瑛說明，該機制本質上屬於銀行與借款人之間的契約安排，實務上仍由各銀行依個案狀況進行風險評估與彈性處理。

以時間點來看，若民眾於2024年9月申請換屋並適用首購條件，其18個月期限於今年3月屆滿。央行表示，多數換屋族可在一至12個月內完成舊屋處分與貸款調整，至於未能如期完成的少數案件，將回歸銀行依個別情況審慎評估。