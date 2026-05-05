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美元保單宣告利率衝至4.42%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險業宣告利率大戰將再度開打，台灣人壽新推出一張美元利變商品，宣告利率達4.42%，為市場上最高水準，也一舉拉高美元宣告利率的「天花板」。

美國聯準會（Fed）於4月29日宣布利率連三凍，決議維持利率於3.5%至3.75%區間不變。不過為提供較佳的商品條件，台灣人壽新推出一張美元利變商品的宣告利率刷新市場最高水準，達4.42%，市場預料，壽險業宣告利率大戰恐再度開打。

5月利變型商品宣告利率出爐，在美元商品部分，台灣人壽率先出手，4月16日新推出「台灣人壽美好60美元利率變動型終身壽險」，宣告利率達到4.42%，較目前大多數壽險公司宣告利率最高4.35%，高出7個基本點。

台灣人壽表示，宣告利率超出4.35%的考量主要是在投資報酬率可支撐且符合相關法令規範的前提下，提供保戶較佳的商品條件。後續會視市場需求，決定是否推出新商品。

展望今年利變型商品市場，台灣人壽指出，隨著2026年保險業正式接軌 IFRS 17，美元利變型商品仍為市場主流。在重視資產負債與合約服務邊際（CSM）穩定性的前提下，保險公司將提供保戶更好的商品條件。

其他壽險公司美元最高宣告利率皆維持不變。截至目前，新光人壽、凱基人壽、全球人壽、遠雄人壽、合庫人壽、元大人壽與友邦人壽等七家壽險宣告利率最高皆為4.35%。另外，包含國泰人壽、南山人壽、臺銀人壽、三商美邦人壽（2867）、宏泰人壽與安聯人壽等，最高宣告利率維持在4.3%；富邦人壽、第一金人壽、安達人壽則維持4.25%。

台幣商品部分，國泰人壽與臺銀人壽皆有所調整，國泰人壽5月因應十年公債利率調整，調升三檔十年公債利率為上限之台幣停售商品10bps至1.42%，最高宣告利率則維持2.55%不變；臺銀人壽5月於台幣停售商品中，有部分宣告利率從2.15%調到2.2%，調高5個基本點，最高宣告利率則維持2.45%。

其他壽險公司5月台幣商品宣告利率則無調整，目前包含合庫人壽、凱基人壽、台灣人壽、全球人壽、元大人壽、南山人壽、第一金人壽等，台幣利變保單最高宣告利率皆為2.75%。

負債 Fed 台灣人壽

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