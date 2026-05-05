道瓊永續評比 富邦金 ESG 治理卓越

富邦金控（2881）永續表現再傳捷報，以全球保險產業總分前三名佳績，連續九年榮登道瓊領先指數（Dow Jones Best in Class Index）世界指數、連續十年入選新興市場指數雙榜，永續績效持續穩居全球領先地位。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控不僅積極接軌國際永續標準，更連續十七年蟬聯台灣金控每股盈餘獲利王，證明企業若能將永續發展納入營運策略，不僅能夠促進正向循環，更能在面對各項挑戰時，展現強大的韌性，強化投資人對企業永續發展的信任。富邦金控作為台灣指標性金融機構，始終視永續為前瞻性投資，而非單純考量成本，期為長期競爭力奠定穩定的根基。

道瓊領先指數前身為道瓊永續指數（DJSI），依據「企業永續評鑑」（CSA）得分進行評選，富邦金控於公司治理、環境、社會三大面向表現傑出，得分均位居全球保險業前2%或前3%（即PR98或PR97）水準。其中，資訊揭露透明度、風險及危機管理、政策影響力、人權議題、金融包容性等五個題組更獲滿分肯定。此外，在備受關注的氣候策略和脫碳策略題組分別達到PR100和PR98的成果，足見富邦金控對於氣候議題的投入獲得高度認可。

富邦金控自2015年啟動ESG願景工程，並於2021年重新擘劃低碳、數位、激勵、影響四大永續策略，不以財務績效作為企業成長的唯一指標，而是將永續理念融入經營環節。富邦金控已修訂2030年綠色金融目標，由2.9兆元提升至3.2兆元，2025年實績數已突破2.7兆元，並設定更積極的脫碳時程，規劃2030年底前全面退出燃料煤相關產業，2040年底前全面退出非典型油氣產業之投資與承保業務（若已提出巴黎協定目標一致之減碳轉型計劃等條件者除外），攜手產業永續轉型。

此外，富邦金控旗下子公司也運用數據科技與金融專業，強化氣候風險管理，藉以提升客戶與金融業在氣候變化背景下的永續韌性，減輕氣候變遷的衝擊。