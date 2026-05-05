道瓊永續評比 國泰金 連續列入雙榜

國際權威永續評比「道瓊領先全球指數（Dow Jones Best-in-Class Indices），原Dow Jones Sustainability Indices（DJSI）」公布2025年指數成分股，國泰金控（2882）連續八年入選最高等級「世界指數」成分股，並連11年名列「新興市場指數」成分股，穩居全球永續標竿企業之列，展現長期深耕ESG的治理實力與國際競爭力。

本次評比中，國泰金控整體表現躋身全球保險業前2%（PR98），21項評估指標中於資訊揭露、風險與危機管理、政策影響、資訊安全、永續金融、人權、金融包容性、客戶關係、隱私權保護等九大項目獲得滿分，氣候策略、勞動實務與人力資本管理等關鍵指標亦名列前茅，彰顯國泰金控已將ESG全面內化並落實至營運與投資決策，形成具體且可衡量的企業經營優勢。

國泰金控從2011年成立CSR委員會開始，持續耕耘企業永續治理，定調「氣候、健康、培力」永續三大主軸，建立企業永續發展委員會強化永續治理，並由六大永續小組協力貫徹。在「氣候」面向，國泰金控以金融影響力驅動產業低碳轉型，已影響年碳排逾2億噸企業設定淨零目標，並促成上百家企業強化資訊揭露。旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險與國泰證券，2025年全數入列台灣證券交易所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」。

在「健康」面向，國泰金控旗下子公司擁有保險、銀行與資產管理核心能力，服務覆蓋全台超過六成民眾，持續提升全民財務與健康韌性。國壽推動「讓健康有力於你」主張，自2024年起透過商品、服務與平台整合，迄今投入逾2億元打造健康促進機制，並為台灣首家保險業者於所有健康險嵌入外溢機制。在「培力」面向，國泰金控同步推動職場與社會賦能，型塑多元共融職場，實踐人才永續。國泰金控對內打造「國泰共融小鎮」，以「Place for all」為核心理念，推動尊重差異、友善共融的職場環境。