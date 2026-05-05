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台新銀行創新服務 秀 AI 硬實力

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

台新銀行持續深化AI與數位技術應用，推動金融服務升級，涵蓋理財、貸款、支付、消費金融及智能客服等面向，積極顯示智慧金融布局成果，並以創新驅動服務升級，強化市場競爭優勢。

在財富管理領域，台新銀行推出「理財訂閱制」服務，於台新銀行LINE官方帳號推出免費理財訂閱服務，整合市場週報、關鍵事件提醒與投資追蹤等功能，將單次交易延伸為長期投資陪伴；並結合AI與數據分析，將專業報告轉譯為短影音與圖文內容，同步串聯市場趨勢與客戶個人投資狀態，強化決策依據。

在AI驅動信貸決策層面，台新銀行打造「LUNA」智能模型，以多任務深度學習（MTL）結合作業研究（OR）。相較傳統信貸模型，「LUNA」透過共享神經網路同步優化多項決策變數，提升整體經營配置效率，在相同名單規模下，每月新撥款業務成長約三成，顯示AI已實質帶動營運動能。在個人貸款服務上，台新銀行導入數據分析、AI模型與API串接等創新技術，大幅縮短整體貸款處理與等待時間。

在數位支付體驗方面，台新Richart卡整合七大回饋方案，涵蓋上萬家通路最高3.8%回饋，並透過數據分析與對用戶消費行為的洞察，以「一卡就好」的權益架構回應多元支付需求。Richart Life App則簡化數位券使用旅程並優化支付體驗，進一步提升用戶黏著度。

在客服創新應用上，台新銀行智能客服助理「Rose」以集團自主研發的金融專用人工智慧平台「台新新光腦」為核心，打造全通路智能客服系統，提供24小時即時回應，帶動智能客服使用量年增約35%、客戶滿意度維持約94%，落實「AI提效、人力增值」的服務配置。

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