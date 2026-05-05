快訊

立夏來了！命理師揭運勢加速期「5大星座」迎財運、桃花雙旺

聽新聞
0:00 / 0:00

台新新光金永續 標普肯定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新新光金控再度蟬聯雙榜，連續八年入選道瓊「世界」及「新興市場」指數成分股。台新新光金控／提供
台新新光金控再度蟬聯雙榜，連續八年入選道瓊「世界」及「新興市場」指數成分股。台新新光金控／提供

深具國際影響力的永續權威指數，道瓊最佳類別指數（DJBIC）近日全球同步公布評選成果，台新新光金控（2887）再度蟬聯雙榜，連續八年入選「世界」（DJBIC World）及「新興市場」（DJBIC Emerging Markets）指數成分股。

台新新光金控總經理林維俊指出，台新新光在永續領域表現卓越，在高度競爭、門檻極高的國際永續評比中屢創佳績，將認真推動永續的成果贏得國際肯定，展現台灣金融業推動永續發展的高度與實力。

林維俊表示，台新新光金控貫徹「認真、創新、永續」的企業精神，並以實際行動落實永續願景。年初台新新光金控就以三連霸之姿，在最競爭的「標普全球永續年鑑」獲得全球銀行產業的Top 1%。

合併後，台新新光服務客戶超過千萬、股東逾百萬名，未來持續擴大永續金融服務範疇，透過整合虛實通路，全力支持企業客戶低碳淨零轉型，例如提供永續連結貸款、舉辦淨零轉型座談會等積極作為，攜手客戶共同邁向淨零目標。

台新新光金控永續長李鎮宇指出，台新新光金控持續在國際永續評比嶄露頭角，關鍵點在於治理架構紮實落地。例如，董事層級的企業永續委員會定期審視並引領集團永續策略方向，再由經營層級的企業永續執行委員會統籌協調及跨集團推動執行，並由第一線主管及同仁具體實踐目標，透過三個層級環環相扣的治理體系，促使台新新光成為全球銀行業的永續領航者。

台新新光金控在國際上屢獲亮眼成就，如MSCI在2025年提升ESG年度評級為AAA最高評級；台新新光金控連續兩年獲時代雜誌評選為「全球500大最佳永續企業」。台新新光將持續朝向氣候行動、金融共榮、永續賦能三大面向推動永續，引領企業驅動淨零轉型提升競爭力，致力成為永續發展的智慧好夥伴。

台新新光相信面對在2050全球淨零的共識下，沒有人是局外人，每一個人都可以｢From Zero to Hero｣成為化解氣候危機的英雄。

台新新光金控 道瓊 新光金控

延伸閱讀

第一金 ESG 績優 國際肯定

中鼎永續績效全球工程業第一 道瓊領先指數榜首四連霸　

臻鼎首度躋身「道瓊領先雙指數」成分股

中鋼入選2026道瓊領先指數「世界指數」成分股

相關新聞

美元保單宣告利率衝至4.42%

壽險業宣告利率大戰將再度開打，台灣人壽新推出一張美元利變商品，宣告利率達4.42%，為市場上最高水準，也一舉拉高美元宣告利率的「天花板」。

首戶換屋18月緩衝 不落日

中央銀行在既有選擇性信用管制架構下，針對換屋族貸款協處機制進一步釐清執行細節。央行業務局局長謝鳳瑛昨（4）日表示，「第一戶」換屋族房貸協處措施已於2025年9月起，將原本換屋給予12個月的協處期（即緩

玉山銀推動牙醫公益報導獎

玉山銀行長期與社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會（牙醫師全聯會）合作，致力推動各項守護民眾口腔健康相關活動，今年更攜手推動首屆「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」，於3日牙醫師節慶祝活動舉行頒獎儀式，透過媒

台新新光金永續 標普肯定

深具國際影響力的永續權威指數，道瓊最佳類別指數（DJBIC）近日全球同步公布評選成果，台新新光金控再度蟬聯雙榜，連續八年入選「世界」（DJBIC World）及「新興市場」（DJBIC Emergin

台新銀行創新服務 秀 AI 硬實力

台新銀行持續深化AI與數位技術應用，推動金融服務升級，涵蓋理財、貸款、支付、消費金融及智能客服等面向，積極顯示智慧金融布局成果，並以創新驅動服務升級，強化市場競爭優勢。

道瓊永續評比 國泰金 連續列入雙榜

國際權威永續評比「道瓊領先全球指數（Dow Jones Best-in-Class Indices），原Dow Jones Sustainability Indices（DJSI）」公布2025年指數

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。