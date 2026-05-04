深化治理 提升資訊透明度 合庫金控挺進公司治理評鑑前5%

臺灣證券交易所與證券櫃買中心聯合舉辦「第十二屆公司治理評鑑」結果揭曉，合庫金控（5880）憑藉持續深耕治理，在1,810家上市櫃公司中脫穎而出，再度重返「公司治理評鑑」前5%頂尖領先群，彰顯合庫金控在保障股東權益、強化董事會效能及落實資訊公開透明等方面的具體作為，其中「推動永續發展」更榮獲滿分肯定。

為深化治理成效，合庫金控訂定關係人交易相關規範，嚴密把關公司及股東利益；其次，主動揭露總經理與副總經理個別酬金，更展現出合庫金控追求治理透明度的決心。這兩項實務作為不僅大幅提升資訊透明度，更成為再度躋身治理評鑑領先群的重要基石。

良好的公司治理是企業永續發展的重要根基，合庫金控高度重視且持續提升公司治理效度，於永續經營委員會下，分工設置公司治理、客戶承諾、員工照護、環境永續、社會共融、永續金融等6小組，並將永續經營委員會提升為董事會監督之功能性委員會，更引領公股同業率先成立專責之「永續辦公室」，深化集團之永續發展策略。

合庫金控集團落實永續發展成果斐然，屢獲國際機構肯定，不僅於2025年再度獲選納入道瓊領先指數(DJBIC Indices)「世界指數(World Indices)」及「新興市場指數(Emerging Markets Indices)」成分股，更於2025年國際碳揭露專案（Carbon Disclosure Project, CDP ）評比中，榮登最高榮譽「A級」企業名單。未來持續將ESG三大構面結合核心金融業務，並扶植企業穩健成長，創造永續新價值。