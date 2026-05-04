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玉山金控連續12年入選「道瓊領先全球指數」 再創金融業紀錄

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

全球永續評鑑權威標普全球(S&P Global)近日公布最新「道瓊領先全球指數 (Dow Jones Best-in-Class Indices, DJBIC)」名單，並以企業永續評估(CSA)得分作為入選指數的重要指標，玉山金控（2884）不僅創下歷年CSA最佳評分成績，更躋身全球銀行業前1%，同時入選「道瓊領先世界指數」及「道瓊領先新興市場指數」，刷新臺灣金融業紀錄，展現長期深耕永續的穩健成果。

道瓊領先全球指數(DJBIC)被視為全球企業ESG表現的重要指標，每年超過12,000家企業受邀參與CSA評選，最終僅約3,500家具備領先永續表現的規模企業入選。今年全球銀行業僅25家入選道瓊領先世界指數，玉山銀行持續名列其中，展現將永續深植於營運核心的競爭實力。

本次CSA評比中，玉山於普惠金融、人權維護、顧客關係、資訊透明與揭露、重大性分析及政策影響力等多項關鍵議題獲得高度肯定；在去碳策略相關題組更取得全球銀行業最高分。不同於僅提供資金的傳統角色，玉山積極扮演「轉型推手」，從碳排管理到轉型賦能，協助企業從源頭思考減碳與永續發展：連續五年舉辦ESG永續倡議行動、累計逾300場企業一對一深度永續諮詢、建立「玉山永續轉型平台」，串聯21家專業顧問，服務涵蓋供應鏈管理、資訊揭露、綠色製造、數位資訊、再生能源、淨零技術、第三方驗證及ERP等關鍵領域，讓企業在轉型路上「不只是被要求，而是被支持」。

除了持續與國際標準接軌，在碳揭露專案(CDP)2025年評級中，於氣候變遷、森林、水三大議題皆獲「領導級」肯定；並在公司治理領域展現佳績，11度獲得臺灣證券交易所公司治理評鑑排名前5%，該成績亦為國內金控、銀行最優。

玉山金控董事長黃男州表示，一個好的ESG策略，就是一個好的銀行發展策略。連續12年入選道瓊領先全球指數，不僅是國際榮譽，更代表對社會的長期承諾。未來，玉山將持續以金融影響力支持企業轉型升級，讓每一筆資金都成為減碳與創新的力量，攜手產業邁向淨零，為臺灣打造更具競爭力的永續金融新典範。

銀行 銀行業 ESG

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