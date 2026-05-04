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Visa攜手9家台灣金融機構 掌握AI代理交易模式

中央社／ 台北4日電

人工智慧（AI）科技日新月異，催動代理式商務（Agentic Commerce）發展。Visa今天宣布在亞太區發表「Visa AgenticReady」全球計畫，台灣市場將有9家發卡金融機構參與，透過掌握AI代理交易模式，共同推動代理式商務發展。

Visa台灣（台灣威士卡）今天發布新聞稿宣布「VisaAgentic Ready」全球計畫，台灣市場將有9家發卡合作夥伴參與首波計畫，共同推動台灣邁入AI驅動的商務新時代。9家業者包括國泰世華銀行、中國信託銀行、星展銀行（台灣）、玉山銀行、台北富邦銀行、凱基銀行、永豐銀行、台新銀行，以及聯邦銀行。

台灣Visa總經理黃慧琴指出，根據Visa調查，台灣電子商務購物頻率高居亞洲第2，透過AI搜尋商品的使用率也高達96%，顯示AI正逐步重塑消費者的購物歷程。

黃慧琴表示，盼藉攜手台灣金融機構夥伴，搶先布局未來代理式商務對交易安全與資料信任的要求，協助發卡機構在可控且安全的架構下，測試並驗證AI代理發起交易的運作模式，進一步強化新型態支付體驗的信任與能力，共同創建更智慧、自動化的未來商務。

Visa說明，第1階段將確保發卡機構系統準備就緒，提供發卡機構在可控的環境下進行測試、驗證，並深入了解由AI代理發起的交易模式，並可實際體驗AI代理如何代表消費者發起並完成交易流程，進一步評估其支援代理式商務的能力，同時確保交易符合Visa支付網路所強調的信任和安全標準。

Visa提到，此計畫現已於澳洲、香港、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、韓國、台灣、泰國與越南正式推出。除了透過計畫驗證AI代理在現實場景發起交易的運作，也可協助發卡機構對此創新體驗落地更具信心。

Visa亞太區產品及解決方案主管T.R. Ramachandran強調，代理式商務必須與支付生態同步發展，才能達成規模化，此計畫將協助發卡機構在安全且可控的環境中進行驗證和學習，為代理式支付做好準備。同時，亞太區做為全球電子支付發展最多元且先進的地區之一，是代理式商務從概念走向現實的絕佳市場。

台北富邦銀行 永豐銀行 星展銀行

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