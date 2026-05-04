台股創最大漲點 新台幣升3.8分終止連3貶

台股今天強勢上攻，收盤首度站上40000點，盤中與收盤指數、漲點皆寫下新高紀錄。新台幣早盤勁揚近1角，但隨即回落，盤中數次翻黑，收盤31.61元，升3.8分，匯價終止連3貶，台北及元太外匯市場總成交金額25.145億美元。

受科技大廠財報亮麗激勵，美股那斯達克指數及標普500指數創高，台股今天開高走高，突破40000點大關，最高為40755.52點，終場收40705.14點，上漲1778.51點，盤中指數與收盤指數、漲點均創下史上新高。

三大法人同步站在買方，合計買超台股780.34億元，其中外資買超669.76億元，為歷史第6大買超金額。

新台幣兌美元以31.61元開盤，在台股強漲帶動下，新台幣早盤最高勁揚近1角，升抵31.55元，而後升幅收斂，盤中多次轉貶，尾盤由黑翻紅。

外匯交易員指出，外資今天雖買超台股，但在匯市呈現雙向操作，上午偏匯出，使新台幣一度翻黑，最低下探31.691元，下午台股收盤後，外資轉為匯入，帶動匯價回升。

外匯交易員表示，今天新台幣盤中波動仍在近期整理區間內，央行未特別進場調節。由於美國聯邦準備理事會（Fed）立場仍偏鷹，「這件事沒有消失，對新台幣是個壓力」，預期短期將在31.5元至31.7元區間震盪。

根據央行統計，美元指數今天貶值0.53%，主要亞幣大多走揚，日圓大升2.07%、韓元升值0.72%、新加坡幣升0.41%、新台幣升0.12%，人民幣持平。