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央行：換屋族協處期自申請日起算 維持18個月的彈性

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行業務局局長謝鳳瑛4日表示，「第一戶」換屋族房貸協處措施，自2025年9月開始「協處期」由12個月延長至18個月，此一協處措施依然延續，如果民眾在今年3月才向銀行申請「換屋協處」，依然有18個月的換屋彈性。

央行在第七波選擇性信用管制，針對換屋族設有切結機制，允許在一定條件下以第一戶貸款方式承作，亦使部分非典型首購族群納入統計範疇。央行在2024年9月20日實施第七波選擇性信用管制措施中，對有房無貸，以及尚有房貸等兩大類民眾，想換屋自住時，只要簽切結一年內賣屋，就視為「首購」，不受貸款成數、寬限期等限制。一旦這一年期限內舊屋沒賣掉，就得面臨取消寬限期、房貸成數壓低、利率拉高等「懲處」，讓換屋族資金壓力大增。之後在2025年9月再宣布協處措施，將簽切結賣屋時響再拉長半年。

若是2024年9月向銀行申請換屋適用首購的民眾，在今年3月剛好屆期。由於該協處機制本質屬於銀行與貸款人之間的契約安排，過去調查亦顯示，多數換屋族可於1至12個月內完成房產處分與貸款調整，未結案的少數個案，將回歸由銀行依個別情況審慎評估處理。

若是2025年9月申請的案件，到今年（2026年）3月雖已達8個月，仍依新規享有18個月期限，也就是還有10個月的換屋彈性期。

換言之，對於已約定18個月到期的換屋貸款案件，是否再延長取決於銀行的個案評估；例如申請人已確定掛售且將暨有款項入帳，銀行可能考慮延長，若無特殊情況或未展現處理誠意，銀行可能仍依原規定辦理。

房貸 央行

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