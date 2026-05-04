安達人壽創新變革 「奧德賽」遊戲世界 打造沉浸式數位日常

安達人壽洞察數位時代的發展趨勢，今年迭代創新變革計劃，推出「安達技能奧德賽」。這項計劃不僅是一場遊戲，更是將學習、成長與日常工作緊密結合，讓員工在互動與挑戰中，體驗全新工作日常。包含三大主題：績效管理、敏捷思維、數位能力，融入每日任務，讓創新成為每一天的習慣。

安達人壽總經理張志杰表示，「我們致力於打造多元包容、成長的職場文化，讓每一位員工都能在新日常中找到自我價值與成長機會」。本次「安達技能奧德賽」由年輕人資團隊主導，活動上線三周即吸引近八成員工主動參與，將新工作模式落實於日常。

在「安達技能奧德賽」中，員工透過績效管理任務，提升團隊溝通與自我精進，讓成長成為日常一部分。敏捷系列任務則將Scrum方法導入日常工作，讓敏捷思維成為大家的共同語言，培養靈活應變、持續優化的能力。數位能力方面，員工不僅在遊戲中挑戰新知，也可透過安達數位學院，隨時隨地學習最新數位工具，將數位力融入每一天。

「安達技能奧德賽」名稱由員工票選，象徵探索、挑戰與成長的旅程。每位員工都是日常的探索者，從被動學習轉變為主動成長，讓學習不再侷限於課堂，而是自我驅動、樂於探索的旅程，並且融入每一天的工作與生活。

自2025年推出安達數位學院以來，安達人壽持續以多元管道提升員工數位力。今年更透過「安達技能奧德賽」，讓數位變革成為新日常。呼應未來趨勢，安達人壽也推出「保障你的未來」品牌廣告，強調在快速變遷的時代，安達人壽將持續洞察新需求，提供最適切的保障，陪伴每一位員工與客戶，安心迎接每一天的新日常。