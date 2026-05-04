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助報稅季資金周轉 臺銀人壽推出台幣保單借款優惠利率專案

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

臺銀人壽繼年初提供經濟弱勢保戶保險單借款優惠利率專案，為提供保戶報稅及開學季資金周轉，自5月1日起推出「保險單借款優惠利率」專案，符合本專案條件之新台幣保單新增借款金額可享2.5%的優惠利率，期盼減緩保戶納稅或學費負擔的經濟壓力。

臺銀人壽說明，相較於銀行信用貸款及信用卡借款，保險單借款享有免保證人、免手續費、手續簡便、快速撥款、亦可隨借隨還等多項優點，滿足保戶資金彈性運用，讓自身財務規劃更靈活與彈性。保戶可透過業務員送件、自行郵寄、臺銀人壽會員專區線上借款服務或親臨臺銀人壽各服務櫃台，即可輕鬆完成保險單借款申請。

臺銀人壽提醒保戶，雖然保險單借款只需準時繳交借款利息，本金不限制歸還時間，但如果本金未償還，致累計的未償還保險單借款本息超過保單價值準備金時，保險契約會失效停止，因此在借款期間，仍應隨時留意繳息狀況及保單效力，以確保權益。有關「保險單借款優惠利率」專案詳情可洽臺銀人壽服務同仁、免付費客服專線0800-011-966，或至臺銀人壽網站https://www.twfhclife.com.tw查詢。

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