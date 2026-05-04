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中國信託產險「即視安心」車險視訊理賠上線
車險理賠免等待，手機就是理賠員！中國信託產險推出車險數位理賠服務平臺「中國信託產險即視安心」，串聯保戶、汽車維修廠及保險公司互聯服務場景。保戶若發生交通事故，透過手機或行動裝置一鍵連線，理賠專員立即線上引導陪伴，最快10分鐘即可完成車險理賠報案、事故影像蒐集採證與保全措施建議，大幅提升事故處理效率與服務體驗。
根據臺北市資料大平臺統計，歷年交通事故約有五成是無人員傷亡的單純財產損失案件，理賠人員常受限於距離、交通或人力等因素，無法即時抵達現場處理，造成駕駛人長時間等待與不便，增加社會成本。「中國信託產險即視安心」結合視訊科技，理賠專員透過手機即可線上支援，引導保戶在事故現場完成證件上傳與資料驗證、影像蒐集與事故處理建議，更可配合保戶指定汽車維修廠進行視訊勘估，完成報案、結案及付款通知機制，提供一站式理賠服務。
「中國信託產險即視安心」以方便、快速、準確、專業四大特色，優化理賠流程，在保戶發生事故時即能介入協助，包括即時完成理賠報案、簡易案件可快速處理簡省時間、若肇責明確且雙方有共識即可當場和解、加上全程錄音錄影方便日後舉證，最重要的是有理賠專員視訊陪伴，扮演保戶風險分擔的好夥伴、臨危不亂的好幫手。
為提升便捷有溫度的服務，中國信託產險積極創新數位服務，「中國信託產險即視安心」不僅是車險理賠數位化重要里程碑，更是一系列數位場景服務的起點，未來將串連更多商品與服務場域，打造全方位的一條龍數位保障體驗。
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