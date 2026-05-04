被誣指職場霸凌 國票金大股東陳冠如發出聲明

國票金大股東，雷虎科技董事長，也是國票證券副董事長陳冠如，今日對於他被指「職場霸凌」一事提出嚴正聲明。國票證券先前在調查陳冠如是否涉及職場霸凌一案並未遵照公司治理的程序，並未由金控的審計委員會來調查，之後國票證券的董事會和審計委員會在今年3月6號已經重新啟動調查，並且已經確認原始調查程序存在重大違法瑕疵，因此廢止先前的調查報告。

陳冠如也特別強調，在原先的調查報告被廢止之後，當事人今年4月20日還以「存證信函」白紙黑字，向國票證券公司及他提出高達新台幣350萬元的鉅額賠償要求，甚至以此作為撤回相關訴訟的交換籌碼，但他拒絕，認為應該要依照公司治理的程序來處理，結果對方居然把國票證券依勞資常規提供之「合意結案」選項，扭曲為「逼簽承諾書」一事，甚至還找市議員來施壓，對此他特別提出嚴正聲明，以正視聽，並且將採取法律行動捍衛自己的名譽。

一、依法究責為企業治理之必要，絕非針對個人之「職場霸凌」

本案肇因於民國113年國票證券內部發生具體之內控缺失，並遭監理機關裁罰。本人基於對國票證券治理及全體股東負責之立場，依法執行董事會指示，對相關人員之疏失進行嚴正究責與釐清。此乃專業經理人不可迴避之職責，相關究責過程均有客觀紀錄可稽。若企業因畏懼究責而放棄內控，將嚴重損害金融紀律與投資人信任。

二、經「3月6日國票證券董事會及審計委員會」決議，依法廢止程序存有重大瑕疵之調查報告

針對外界指稱本人企圖推翻內部調查報告一事，實屬惡意扭曲。國票證券董事會及審計委員會已於本（115）年3月6日經深入查核確認，此前之原始調查程序存在重大違法瑕疵。

依《職業安全衛生法》等相關規範，調查應嚴守「公平、公正、客觀」原則。然查，當時之調查機制與程序未符內部規範與防制指引：法定召集人未實質參與、調查小組組成程序存有瑕疵，且相關主管於簽核時亦未落實利益迴避。此等嚴重踐踏法治精神之報告，業經3月6日國票證券董事會及審計委員會正式決議認定違反規範，依法宣告「自始無效」並予以廢止。此舉乃導正錯誤、維護法遵之必要作為。

三、將「公司常規處置」扭曲為逼迫，實則為索賠350萬未果之輿論操弄

針對媒體報導所謂「逼簽承諾書」一事，實為當事人將國票證券依勞資常規提供之「合意結案」選項，刻意扭曲為惡意逼迫。如導言所述，當事人非但未深刻檢討內控疏失與程序違法，竟於國票證券董事會及審計委員會決議廢止該程序瑕疵報告後，於今年4月20日以「存證信函」白紙黑字，向國票證券公司及本人提出高達新台幣3,500,000元之鉅額賠償要求，甚至以此作為撤回相關訴訟之交換籌碼。此等遠超法定標準與常規之索賠金額，其目的已昭然若揭。在該項索賠未獲滿足後，旋即轉向媒體散布片面且具誤導性之陳述。「索賠不成，即訴諸媒體」之行徑，已使單純之管理檢討，變質為以輿論施壓獲取高額金錢之手段。

四、捍衛個人名譽與正當治理空間，將採取必要法律行動

針對部分媒體未盡平衡報導之責，以及有心人士刻意剪輯、散布之不實資訊，本人已委請法律顧問進行蒐證，並掌握包含存證信函在內之完整證據，將視事態發展採取必要之法律行動。本人相信事實自有公斷，亦將透過法律途徑還原完整真相。

聲明人：陳冠如

中華民國115年5月4日