凱基人壽「美利盈家」建構家庭保障護城河

面對詭譎多變的市場環境，強化保障「韌性」與「防禦力」，建構個人風險防護的護城河，成為現代人最關切的課題。其中，以美元計價的利率變動型終身壽險，具備基本壽險保障、美元資產配置，且有機會享有增值回饋分享金，讓保障有機會隨著市場經濟環境成長增值，成為市場上備受民眾青睞、進可攻退可守的工具。

有鑒於此，凱基人壽新推出「凱基人壽美利盈家美元利率變動型終身壽險－定期給付型」，透過6年期繳費，民眾能提前佈局，提升個人保障韌性，也能藉由不同幣別配置分散單一市場風險，從容應對當下生活，為家庭打造保障防護網。

「美利盈家」以美元計價，採6年期繳費，提供身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金及祝壽保險金，並設計二至六級失能豁免保險費機制，使保障持續不中斷。此外，也透過宣告利率機制，讓保戶有機會享有增值回饋分享金，適合規劃終身壽險保障，確保家庭在面對突發事件時能透過保障分散風險，維持生活安定；「美利盈家」同時提供保戶可以申請生命末期提前給付保險金，讓保戶於生命末期可選擇自主運用保險金，擁抱無憾人生。

此外，「美利盈家」更提供身故保險金分期定期給付之設計，除一次領取之外，亦可約定選擇分期定期給付，確保家人能有穩定且持續的保險給付，真正達到留愛家人之照顧目的。

凱基人壽提醒，購買保險商品應留意確認保障範圍是否符合自身需求，投保前應詳閱保單條款，並回歸保險的本質，以保險保障需求為核心進行規劃。另外，外幣保單須再留意匯率、政治、經濟變動等風險，考量自身承受風險程度。