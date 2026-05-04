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台泰攜手促新創產業合作 助東南亞市場布局

中央社／ 台北4日電

金融科技創新園區FinTechSpace今天宣布與泰國最大新創聚落True DigitalPark簽署合作備忘錄（MOU），未來將透過資源共享、交流活動及市場媒合，促成台泰新創及產業合作，並協助台灣業者拓展東南亞市場布局。

時值全球金融科技盛會Money20／20Asia登場期間，由金管會指導、金融總會設立的金融科技創新園區FinTechSpace率9家台灣金融科技新創赴泰交流，並拜會泰國數位經濟促進局（depa），就數位轉型與金融科技應用進行交流。

FinTechSpace今天發布新聞稿說明，為吸引台灣金融科技業者進入泰國市場，depa提出資金與稅務支持、採購媒合機制、實證場域資源等多項具體措施。

FinTechSpace表示，depa將提供新創團隊最高500萬泰銖的股權投資與資金補助，並搭配資本利得稅減免等相關優惠；協助台灣業者納入「泰國數位目錄」，銜接泰國政府部門與智慧城市需求，提升進入市場的效率；以及於東部經濟走廊（EEC）的Thailand DigitalValley園區提供沙盒測試環境與最長三年免租金優惠，有助於AI治理、資產管理及交易晶片加速等技術進行驗證。

除與泰國政府層級交流外，FinTechSpace亦與泰國最大新創聚落TDPK正式簽署MOU。FinTechSpace表示，未來雙方將透過資源共享、交流活動及市場媒合，促成台灣與泰國新創及產業間合作，並協助台灣業者拓展東南亞市場布局。

此外，FinTechSpace說明，4月20日舉辦「TaiwanFinTech Day」，促成台灣新創與當地金融機構及科技業者交流與媒合，並進一步展開合作方向的討論。

FinTechSpace表示，未來將持續推動國際合作與交流，整合台灣金融科技業者量能，攜手拓展海外市場，後續亦將於2026 Fintech Taipei及新加坡金融科技嘉年華（Singapore FinTech Festival）等活動強化與東協地區的合作網絡。

FinTechSpace說明，泰國將成為台灣金融科技拓展東協市場及鏈結國際的重要樞紐，未來將持續協助業者掌握國際趨勢，推動海外合作機會，進一步提升台灣金融科技的國際能見度與影響力。

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