臺灣指數公司國際化邁出一大步 正式加入國際指數產業協會

臺灣指數公司獲「國際指數產業協會」（Index Industry Association，簡稱IIA）董事會通過會員資格審查，於5月1正式成為會員；象徵臺灣指數公司在指數領域的業務發展普獲國際認可，並彰顯臺灣指數化投資的耀眼成果，更為長期推動業務國際化邁出一大步。

IIA於2012年3月成立，為非營利組織，由MSCI、FTSE Russell及S&P DowJones Indices三大國際指數公司合力創設，旨在推動國際指數產業的行業準則

及指數化投資推廣教育，業務涵蓋指數產業研究、國際倡議及市場教育等，提供會員專業交流機會。IIA目前會員包含MSCI、S&P Dow Jones Indices等國際主要指數公司，NASDAQ、KRX等交易所，FTSE Russell、STOXX、JPXi等交易所旗下指數公司，管理超過300萬檔涵蓋不同資產類別的指數。

臺灣指數公司林修銘董事長表示，「臺灣指數公司自2016年成立以來，今年正式邁向十周年的重要里程碑，不僅已成為臺灣市場重要指數提供者，並逐

步邁向國際市場，加入IIA有助於積極掌握國際指數產業動態、增加專業交流機會並提高本公司品牌能見度，為指數化業務的發展增加新動能。」

IIA CEO Kirsten Wegner表示：「我們非常樂見臺灣指數公司加入IIA，這有助於我們持續擴大IIA在亞洲地區的影響力，也反映全球對指數產業的行業標

準日益重視。臺灣指數公司的專業與洞見將與我們多元的會員機構共同協作，強化全球指數產業的透明度、指數化投資教育及推動產業標準。」

截至2026年3月底，臺灣指數公司已編製發布超過120檔指數，且已廣泛應用於政府基金投資指標、ETF、主動式基金、指數基金、指數期貨等商品，合計資產規模約1.45兆元。成為亞洲第7家、全球第18家成員加入IIA，凸顯臺灣指數公司具備與國際指數編製機構並肩的專業實力，未來透過IIA各工作小組運作，深度參與全球指數準則的制定，精益求精，接軌國際。