台泰金融科技合作 泰國官方 depa 提多項利多政策支持台業者赴泰發展

全球金融科技盛會Money20/20 Asia於21日在曼谷登場。由金管會指導、金融總會設立「金融科技創新園區 FinTechSpace」（以下簡稱園區）率領9家台灣金融科技新創赴泰交流，不僅與泰國最大新創聚落True Digital Park（TDPK）簽署合作備忘錄，並拜會泰國數位經濟促進局（depa），就數位轉型與金融科技應用進行交流，進一步深化台泰合作關係。泰方更提出包含資金補助、稅務優惠及場域資源等多項支持措施，展現對台灣業者赴泰發展之高度重視。

本次交流重要成果之一，為園區與depa之交流，depa表示將參考國際新創聚落之推動經驗，提供台灣業者更順暢的合作機制與溝通管道，以促進雙邊合作推動。

為吸引台灣金融科技業者進入泰國市場，depa提出多項具體措施，包括：資金與稅務支持：提供新創團隊最高500萬泰銖之股權投資與資金補助，並搭配資本利得稅減免等相關優惠。採購媒合機制：協助台灣業者納入「泰國數位目錄」，銜接泰國政府部門與智慧城市需求，提升進入市場之效率。實證場域資源：於東部經濟走廊（EEC）的Thailand Digital Valley園區提供沙盒測試環境與最長三年免租金優惠，有助於AI治理、資產管理及交易晶片加速等技術進行驗證。

除與泰國政府層級交流外，園區亦與泰國最大新創聚落TDPK正式簽署 MoU，象徵台泰合作邁向制度化發展。未來雙方將透過資源共享、交流活動及市場媒合，促成台灣與泰國新創及產業間之合作，並協助台灣業者拓展東南亞市場布局。

園區於4月20日舉辦的「Taiwan FinTech Day」，促成台灣新創與當地金融機構及科技業者之交流與媒合，並進一步展開合作方向之討論。8家參與團隊於各領域展現成績：

法遵與安全科技：台灣圖靈鏈榮獲UA Tech Pitch Contest 第二名，並與多家潛在客戶建立聯繫，探討跨境FIDO身分核驗應用。凸版蓋特資訊與網威智慧科技則分別展示無密碼認證服務與國際標準3-D Secure解決方案。

AI 治理與企業方案：新加坡商甯寶數位科技與泰國第三大銀行Kasikornbank旗下KBTG 舉辦閉門高階論壇，向20位東南亞資安主管展示其Vulcan 生成式 AI 安全平台。光濟科技與桓竑智聯則分別在低延遲交易與視訊身分驗證領域獲得高度關注。

智能理財：立鼎資訊科技與博暉科技展示個人化投資助手與深層資產管理後台解決方案，精準對接當地財富管理需求。

園區未來將持續推動國際合作與交流，整合台灣金融科技業者量能，拓展海外市場。後續亦將於2026 Fintech Taipei及新加坡金融科技嘉年華（Singapore FinTech Festival）等活動強化與東協地區合作網絡。