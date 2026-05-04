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滙豐銀 HSBC Card+ App 自助解卡功能首亮相

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

據統計資料，2025年信用卡詐欺交易達59萬筆，總金額約新台幣23億元。觀察詐騙手法多以小額、多筆、分散式測試，以降低單筆交易被攔阻的機率。為即時防堵可疑交易，滙豐（台灣）全新上線風險交易確認的數位流程，持卡人可透過HSBC Card+ App進行交易確認、自助解卡以及掛失換卡等功能，全方位即時守護刷卡安全。

此外，隨著5月報稅季來臨，滙豐也推出多元信用卡繳稅分期方案，其中，卓越理財尊尚客戶持滙豐信用卡繳納114年度綜合所得稅達新台幣1千元（含）以上，除免手續費外，最優可享單筆稅額6期零利率，提升資金運用的靈活度。

滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處消費金融管理部負責人黃至弘表示：「滙豐持續優化服務方案，以提升客戶體驗，透過全新上線的風險交易確認數位流程，減少電話聯繫造成的時間差，帶來無時差、零斷點的用卡安全保障。在支付彈性的部分，因應5月報稅需求，也有多元的分期繳稅方案，供卡友從容管理現金流。」

滙豐HSBC Card+ App近日迎來重大更新，當發生信用卡因可疑交易而遭限制使用時，會透過App推播通知給持卡人，持卡人可登入App確認該筆交易無誤後完成解鎖、恢復卡片使用；若確認為非本人進行的有疑義交易，也可以立刻完成自助掛失進行換卡程序，大幅升級用卡安全。

除了交易安全的優化，滙豐亦致力提供財富管理客戶更優質的服務，針對卓越理財尊尚客戶使用滙豐信用卡繳納綜所稅，除享免手續費外，更可獨享3期或6期零利率的優惠；若資金規劃需要更長週期，亦提供12期2.88%分期優惠利率的選擇。

此外，滙豐銀行同樣應援全體卡友，只要以滙豐信用卡繳納綜所稅，除享免手續費外，不論選擇3期、6期或12期分期方案，分期利率暨總費用年百分率皆為2.88%，幫助卡友更從容地管理現金流，讓稅季支出不再成為沉重負擔。滙豐銀行提醒，若有調高額度支付稅款需求者，可提前準備財力文件向客服中心提出申請，以完成後續分期稅款之設定。

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