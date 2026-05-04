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暑假期間活動密集 新安產險籲公共意外責任險提前布局

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
「公共意外責任保險」建構安全風險防線，成為活動主辦方的堅實後盾。圖／新安東京海上產險提供
「公共意外責任保險」建構安全風險防線，成為活動主辦方的堅實後盾。圖／新安東京海上產險提供

根據保險事業發展中心2025年度最新統計，公共意外責任險簽單總件數逼近76萬件，其中第三季7至9月暑期旺季即占全年27.4%，為全年投保需求最高峰。

暑假向來是全台各類活動最密集的期間，從演唱會、戶外展演到親子營隊等接連登場，活動頻率愈高，主辦單位肩負的責任風險也就愈大，一旦發生舞台倒塌、設備掉落、人潮推擠等意外致第三人體傷或財損，隨之而來將面臨的是鉅額賠償與法律責任。

新安東京海上產險提醒，企業主或活動主辦方應提前布局，善用公共意外責任保險為籌辦活動建立風險防護牆，穩健管理營運風險。

新安東京海上產險王文龍總經理表示，「公共意外責任險」這張保單之所以成為活動主辦單位信賴的選擇，在於它精準轉嫁經營者最看重的風險管理，主因是各縣市政府早已明文規範，特定場所或大型活動等必須強制投保，落實投保不僅是合規要件，更是取得活動許可的關鍵門檻。

此保險商品具低保費、高保障也是另一特色，每日僅需銅板價就能擁有數百萬到上千萬元的責任保障，更重要的是，事故發生後，保險公司會立即指派專業理賠人員全程陪同處理，從責任釐清、賠償協商到司法訴訟，主辦單位無需讓繁瑣的理賠程序影響本業經營，還可依活動性質靈活搭配加保「活動事件工作人員體傷附加條款」，擴充保障範圍至現場工作人員，為每場活動量身建構更周全的安心保障方案。

另外，公共意外責任險的保障範圍其實相當廣泛，絕不僅限於戶外大型活動。室內靜態活動同樣潛藏經營風險，例如演講或座談會現場因動線安排不當，導致人潮進場推擠導致參與者受傷，展覽會場的展示板或懸掛物意外掉落砸傷觀展民眾，甚至室內活動因電器線路問題引發火災造成人員傷害，這些情境都可能讓活動主辦方依法對第三人負擔損害賠償責任。無論活動規模大小、室內或戶外，只要對外開放民眾參與，公共意外責任險就是主辦單位不可或缺的風險防護網之一，愈早投保愈能安心籌辦活動。

產險 公共

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