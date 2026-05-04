凱基證券「收盤吃什麼」美味回歸 打造生活理財新體驗

凱基證券打破投資理財必須嚴肅看盤的既定印象，讓投資更貼近年輕世代的生活日常，宣布深受年輕族群喜愛的短影音節目「收盤吃什麼」第二波正式美味回歸，將於每週五準時在「凱基證券樂活投資人」YouTube官方頻道上線，陪伴投資人用最輕鬆的方式迎接盤後時光。節目延續「在地經營」的核心精神，由凱基證券全台分公司同仁親自帶路，尋找隱藏在巷弄間的超強美食，將專業金融服務轉化為最貼近生活的感官體驗，讓投資不再遙不可及。

「收盤吃什麼」不僅是美食介紹節目，更打造虛實整合的互動體驗，觀眾只要跟著影片腳步實際走訪合作店家，掃描店內的專屬QR Code完成頻道訂閱並留言，即可至指定的凱基證券分公司領取限量好禮。若不方便出門也不用擔心，只要觀看影片到片尾，掃描QR Code加入LINE官方帳號「凱基證券樂活投資人」參與活動，同樣有機會抽中精美好禮，凱基證券希望透過兼具趣味與互動性的設計，持續拉近與年輕世代的距離。

此外，凱基證券觀察到，近年證券開戶族群中，年輕世代成長顯著，且其生活型態與Uber的高頻次使用者高度重疊。今年特別聯手台灣最大外送平台Uber Eats及全球叫車平台Uber，推出「享投資選凱基」開戶優惠活動，即日起至7/31止，新開立凱基證券帳戶，即可獲得Uber / Uber Eats雙享券抵用金500元，再享最高4,800元的手續費抵用金，合計回饋折抵金最高可達5,300元，希望藉由年輕族群熟悉且信賴的生活品牌，降低投資入門的實質負擔，更協助投資新手在規劃財富配置的同時，同步享受美食外送與便利通勤所帶來的生活便利。

凱基證券持續推動普惠金融，致力以更貼近生活的方式陪伴投資人成長，更多精彩內容與活動資訊，歡迎訂閱「凱基證券樂活投資人」YouTube官方頻道：https://kgis.tw/8bbk3m