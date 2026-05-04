快訊

彰化BMW狂飆奪2命新婚夫妻天人永隔 肇事男父親道歉坦承兒曾吸安

MLB／李灝宇關鍵安打攻下打點 帶動4分攻勢成為老虎贏球功臣

65歲影后實踐「奇特走路法」維持體態 減膝痛、增肌力還能活絡大腦

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基證券「收盤吃什麼」美味回歸 打造生活理財新體驗

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券「收盤吃什麼」節目第二波正式回歸，結合「享投資選凱基」開戶活動提供最高5,300元折抵金回饋，打造全新投資社交體驗。凱基證券／提供
凱基證券「收盤吃什麼」節目第二波正式回歸，結合「享投資選凱基」開戶活動提供最高5,300元折抵金回饋，打造全新投資社交體驗。凱基證券／提供

凱基證券打破投資理財必須嚴肅看盤的既定印象，讓投資更貼近年輕世代的生活日常，宣布深受年輕族群喜愛的短影音節目「收盤吃什麼」第二波正式美味回歸，將於每週五準時在「凱基證券樂活投資人」YouTube官方頻道上線，陪伴投資人用最輕鬆的方式迎接盤後時光。節目延續「在地經營」的核心精神，由凱基證券全台分公司同仁親自帶路，尋找隱藏在巷弄間的超強美食，將專業金融服務轉化為最貼近生活的感官體驗，讓投資不再遙不可及。

「收盤吃什麼」不僅是美食介紹節目，更打造虛實整合的互動體驗，觀眾只要跟著影片腳步實際走訪合作店家，掃描店內的專屬QR Code完成頻道訂閱並留言，即可至指定的凱基證券分公司領取限量好禮。若不方便出門也不用擔心，只要觀看影片到片尾，掃描QR Code加入LINE官方帳號「凱基證券樂活投資人」參與活動，同樣有機會抽中精美好禮，凱基證券希望透過兼具趣味與互動性的設計，持續拉近與年輕世代的距離。

此外，凱基證券觀察到，近年證券開戶族群中，年輕世代成長顯著，且其生活型態與Uber的高頻次使用者高度重疊。今年特別聯手台灣最大外送平台Uber Eats及全球叫車平台Uber，推出「享投資選凱基」開戶優惠活動，即日起至7/31止，新開立凱基證券帳戶，即可獲得Uber / Uber Eats雙享券抵用金500元，再享最高4,800元的手續費抵用金，合計回饋折抵金最高可達5,300元，希望藉由年輕族群熟悉且信賴的生活品牌，降低投資入門的實質負擔，更協助投資新手在規劃財富配置的同時，同步享受美食外送與便利通勤所帶來的生活便利。

凱基證券持續推動普惠金融，致力以更貼近生活的方式陪伴投資人成長，更多精彩內容與活動資訊，歡迎訂閱「凱基證券樂活投資人」YouTube官方頻道：https://kgis.tw/8bbk3m

凱基

延伸閱讀

不配息策略受青睞 凱基ETF 009816登千億俱樂部

台股 ETF 破4.5兆 豐雲學堂首辦「ETF 大賞」熱潮席捲

50萬稅金變2萬！當「股市包租公」爽賺利息還能合法省稅金…懶錢包解析雙向借券

豐雲學堂首辦ETF大賞 結合大戶投APP助ETF高檔配置化繁為簡

相關新聞

換屋族全面性「協處」措施拍板不續辦 改由銀行個案管理

央行針對「第一戶」換屋族房貸協處措施是否續延，正式拍板不再統一延長。該協處延長措施自去年9月起實施並延長六個月，已於今年3月到期，外界高度關注後續政策走向。央行業務局長謝鳳瑛表示，根據銀行4月回報資料

3月「第一戶」住宅貸款撥款250.25億元 創第七波管制上路以來新高

中央銀行最新統計顯示，2026年3月銀行承作受限不動產貸款中，購置住宅貸款項下「第一戶」撥款金額明顯攀升，達250.25億元，創下第七波選擇性信用管制上路以來新高。市場解讀，該項數據反映房市資金結構在

5月首周12檔月配型股債 ETF 將除息 估年化配息率介於4.89%-10.04%

5月股債ETF即將上演除息大秀，首周即有12檔股債ETF即將除息，包括三檔台股ETF及九檔債券ETF，全都是月配型ETF，相當適合追求穩健現金流的投資人。從配息表現來看，每股配發金額從0.043元到0

投信投顧公會催動大成長 三年內上看30兆元

投信投顧公會理事長尤昭文表示，台灣投信業者管理資產規模近年來飛速增長，已達22兆元，主要受惠台股表現強勢、ETF蓬勃發展、投資人行為改變；若法規開放速度加快，在未來兩、三年，投信業管理資產規模將可望力

14金控Q1投資成績單⋯海外失血、國內獨撐 帳上收益僅66億元

金控帳上投資收益大縮水。據金管會統計，截至3月底14金控（包括臺灣金）帳上投資收益僅剩66.6億元，單季大減97%，其中海外投資首季大虧逾4,000億元、寫史上第二慘，全靠台股大漲撐盤，呈現「海外失血

第一金 ESG 績優 國際肯定

DJBIC道瓊領先指數公布最新評選結果，第一金控於永續發展領域不斷以世界級標準自我精進，成果反映於ESG（環境、社會、公司治理）之表現上，連續八年入選最高等級「世界指數」成分股，亦連續十年入選「新興市

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。