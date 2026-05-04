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新壽推台幣分紅保單 雙管齊下應對長壽時代退休風險

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

隨著醫療科技進步與長壽趨勢，台灣已正式進入超高齡社會，民眾對於資產配置的需求，轉向追求「穩健現金流」與「家族資產傳承」雙重目標。在多變的經濟環境下，如何確保退休品質不縮水，並將愛與財富圓滿傳遞給下一代，成為國人資產規劃的重中之重。

為接軌超高齡社會需求，新光人壽推出兩款全新台幣分紅保險—「新光人壽鑫富雙盈分紅還本終身保險（定期給付型）」與「新光人壽世代傳紅分紅終身壽險（定期給付型）」。這兩款商品除了提供壽險保障，更透過分紅機制的「紅利共享」特性，助力保戶在多變環境中精準佈局退休金流與資產防護網。

對於正值壯年、積極規劃退休藍圖的族群而言，穩定的現金流是老後安心的關鍵。「鑫富雙盈」是二年期和三年期繳費的「還本型」終身保險，讓保戶能以較短的時間完成財務佈局，該商品最大的特色在於「還本」與「分紅」雙重效益，自第一保單週年日起，只要被保險人生存，即可年年領回生存保險金，至被保險人保險年齡達109歲之保單週年日止，透過確定的給付機制，快速實現退休後的穩定現金流。

此外，保戶還有機會享有「年度保單紅利」與「終期保單紅利」，透過分享保險公司分紅帳戶的經營成果，不僅能協助抵禦通膨，更能厚實資產底氣。此商品投保年齡上限達77歲，對屆退或高齡族群極為友善，是打造「退休存摺」的首選。新光人壽提醒，分紅保單紅利屬於非保證給付項目，是否分配仍視實際經營成果而定。

針對高資產或有財富傳承需求的族群，「世代傳紅」繳費年期可選擇四年期或六年期，強調「保障與資產的長期增值」，結合壽險保障與分紅增值機制，且該商品的年度保單紅利有機會自第六保單年度起發放，以「增額繳清保險金額」的方式將紅利直接轉入壽險保額，在累積財富的同時，打造更堅實的家庭保障。

新光人壽表示，分紅保單具備「紅利共享」精神，在多變的市場環境中，是相對平衡且具成長潛力的工具。「鑫富雙盈」和「世代傳紅」還另提供人性化的生命末期給付設計，當被保險人符合條款約定的生命末期狀態時，即可向保險公司申請「生命末期保險金給付」，將壽險保額部分提領，用來支付醫療開銷或用來實現心願；新光人壽將持續提供更多元、專業的保險規劃，協助保戶實現財富自由與世代傳承的圓滿目標。

醫療科技 退休金 保單

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