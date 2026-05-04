5月首周12檔月配型股債 ETF 將除息 估年化配息率介於4.89%-10.04%

5月股債ETF即將上演除息大秀，首周即有12檔股債ETF即將除息，包括三檔台股ETF及九檔債券ETF，全都是月配型ETF，相當適合追求穩健現金流的投資人。從配息表現來看，每股配發金額從0.043元到0.085元不等，預估年化配息率介於4.89%-10.04%，收益水準不弱。

在這12檔ETF中，近一個月有10檔繳出正報酬。其中，群益科技高息成長（00946）上漲16.1%，績效居冠，且本次配發每股0.058元，預估年化配息率5.97%，成為台股ETF配息王。00946自2024年7月首次配息以來，次次達成填息。

00946經理人洪祥益指出，AI算力規格不斷升級，也帶動今年台股企業獲利上看5.3兆元，年增長逾兩成。台股長線多頭趨勢不變，但中東戰事及利率政策的不確定性高，加劇市場波動，投資人可適度配置兼具科技成長股、高息股優勢的台股ETF，以從容面對波動。

在債券ETF中，則以主動聯博全球非投（00984D）今年來漲2.9%最優，本次配發每股0.085元，預估年化配息率10.04%，為債券ETF配息王。00984D於2月4日掛牌，本次為首度配息，因此配息率也較高。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示，主動式債券ETF經理人可根據對利率環境的判斷，主動調整存續期長短以控管利率風險；同時透過主動選債，有機會剔除財務體質較弱或槓桿過高的發行人，並保留具備價值的標的，提升整體投資效率。

群益優選非投等債（00953B）經理人李忠泰表示，在高利率延續之際，存續期間較短的債券具有低利率敏感度與穩定息收優勢，其中非投等債具有高息收優勢，加上企業基本面穩健、違約率位處於低檔，有助於支撐非投等債整體表現，但需注意避開CCC級等信用品質偏低標的，以降低尾端風險。